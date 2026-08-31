El PSOE exige que Diputación de Córdoba cumpla la moción de apoyo al taxi rural ante el "recorte" de Junta a pacientes

El viceportavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba, Antonio Oliván (segundo por la dcha.). - PSOE

CÓRDOBA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba, Antonio Oliván, ha exigido al presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes (PP), que "cumpla la moción de apoyo al taxi rural aprobada por el Pleno en septiembre de 2023, ante el "recorte" del Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP) con su decisión de "sustituir desde mañana, 1 de septiembre, el transporte en taxi de los pacientes de hemodiálisis por ambulancias no medicalizadas".

Según ha informado el PSOE en una nota, Oliván ha afirmado que "la Junta de Andalucía da un nuevo golpe al taxi rural y a los pacientes de los pueblos. Después de más de 30 años funcionando, se elimina un servicio que daba una respuesta adecuada a personas que necesitan desplazarse varias veces por semana para recibir su tratamiento", ha señalado Oliván.

El socialista ha recordado que la moción salió adelante con los votos del PSOE, IU y Vox, mientras que el Partido Popular votó en contra. "Salvador Fuentes tiene que cumplir los acuerdos del Pleno. Si la Diputación aprobó apoyar al taxi rural, ahora es precisamente cuando tiene que demostrarlo, cuando el sector pierde uno de sus servicios y cuando los pacientes pueden verse obligados a soportar mayores esperas y desplazamientos", ha remarcado.

Oliván ha reclamado al presidente de la Diputación que "no mire hacia otro lado ante las decisiones de la Junta y dé una respuesta a los taxistas y a los municipios rurales de la provincia".

El viceportavoz socialista también ha señalado a Vox, que votó a favor de la moción en 2023 y que ahora forma parte del Gobierno andaluz junto al Partido Popular. "Vox defendió entonces la necesidad de apoyar al taxi rural y garantizar los servicios esenciales en los pueblos. Ahora forma parte del Gobierno de Moreno Bonilla y es corresponsable de sus decisiones. No puede votar a favor de una cosa en la Diputación y permitir la contraria desde la Junta de Andalucía", ha advertido.

Así las cosas, desde el PSOE piden a Salvador Fuentes "que cumpla la moción y a Vox que sea coherente con lo que defendió cuando votó a favor. El taxi rural necesita apoyo y los pacientes de hemodiálisis necesitan un transporte digno, seguro y adecuado a sus circunstancias", ha concluido Antonio Oliván.