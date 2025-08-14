El PSOE exige al gobierno local del PP que cumpla sus "promesas de 2023" e instale ya toldos en los colegios

CÓRDOBA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado este jueves al gobierno municipal del PP "el cumplimiento urgente de las promesas de 2023 relativas a la colocación de toldos en los centros educativos públicos", que es imperativa "ante la inminente vuelta a las aulas en septiembre".

En este sentido y a través de una nota, Bernal ha subrayado la "necesidad crítica de sombrear las instalaciones exteriores" de los colegios de la ciudad, "para permitir un desarrollo curricular adecuado, especialmente considerando las altas temperaturas", pues "las condiciones climáticas actuales no permiten desarrollar la labor educativa de forma adecuada en las zonas externas de los colegios".

Además de la instalación de toldos, Bernal ha instado al gobierno local que encabeza el alcalde popular José María Bellido, "a realizar un estudio de todos los centros públicos para asegurar una climatización adecuada", recordando que, "durante tres o cuatro meses del año escolar, los niños y niñas cordobeses, así como toda la comunidad educativa, padecen temperaturas muy elevadas".

Por último, la edil socialista ha criticado que, "desde que el PP asumió el gobierno municipal en 2019, debería haberse llevado a cabo una revisión exhaustiva y la implementación de sistemas de climatización más adecuados para todos los colegios públicos", por lo que ha reclamado al equipo de gobierno del PP que actúe "con celeridad, para garantizar un entorno de aprendizaje óptimo y seguro para los estudiantes y el personal educativo de la ciudad".