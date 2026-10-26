PSOE exige a la Junta que cumpla la ley de Memoria Democrática y refuerce su divulgación en los centros educativos

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en su visita a las fosas del Barranco de Víznar. - PSOE-A

GRANADA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha exigido a la Junta de Andalucía que cumpla la ley de Memoria Democrática e impulse su divulgación y formación en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Así lo ha reclamado durante su visita a la provincia de Granada, donde ha recorrido las fosas del Barranco de Víznar y se ha desplazado hasta Alfacar, donde ha mantenido un encuentro con familiares de víctimas y represaliados y representantes de asociaciones memorialistas.

Coincidiendo con la conmemoración del Día Nacional de la Memoria, Márquez se ha comprometido con estos colectivos a reclamar al Gobierno andaluz que refuerce la enseñanza de la Memoria Democrática en las aulas, tanto por la importancia de dar a conocer la historia como por el cumplimiento de la legislación autonómica, que establece esta obligación. "El Gobierno de Moreno no se puede poner de perfil", ha advertido la dirigente socialista, quien ha subrayado que "la ley está para cumplirla".

Márquez ha insistido, asimismo, en la necesidad de completar las identificaciones, ya que de las 28 campañas reconocidas en toda Andalucía actualmente "sólo se está trabajando en seis". En la misma línea, y tras la reunión con familiares de víctimas y representantes de asociaciones, la vicesecretaria general del PSOE-A ha criticado la "falta" de convocatoria de la Comisión de la Memoria Democrática.

"¿Por qué motivo la Consejería no ha convocado la Comisión de la Memoria Democrática desde el 15 de diciembre de 2025, incumpliendo la periodicidad de cuatro reuniones anuales prevista, y cuándo tiene previsto convocarla?", se ha preguntado Márquez, quien ha reclamado que se garantice el funcionamiento de este órgano.

En la misma línea, Márquez ha criticado que de los 65 Lugares de la Memoria Democrática pendientes de aprobación, el Grupo de Trabajo "sólo ha aprobado ocho durante 2026", por lo que ha exigido a la Consejería de Cultura y Memoria Democrática que "agilice" estos reconocimientos.