PSOE-A exige a Moreno activar el grupo del Parlamento contra la violencia de género: "Con las víctimas no caben migajas"

SEVILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, ha reclamado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ponga en marcha el grupo de trabajo contra la violencia de género creado en la Cámara autonómica para desarrollar medidas y acciones que atajen esta lacra.

"Llevamos desde agosto esperando el inicio de los trabajos y ya no se admiten más prórrogas", ha dicho la socialista, avisando de que "con las víctimas ya no caben más migajas de Moreno Bonilla".

Ambrosio ha argumentado que, desde hace cinco años, con la llegada del PP al Gobierno andaluz, se han ido rebajando las partidas presupuestarias para luchar contra esta lacra social, que ha supuesto reducir incluso un 30% los recursos propios, según una nota de este partido.

La parlamentaria socialista ha contrapuesto este modo de actuar contrasta con "el compromiso y la dedicación del Gobierno de España", del que ha remarcado que ha destinado recursos económicos a Andalucía para la lucha contra la violencia de género.

"Para los socialistas, las cifras son importantes, pero lo prioritario son las víctimas de la violencia de género", ha sentenciado.

En ese sentido, ha lamentado las "terribles cifras" de víctimas de violencia de género en Andalucía en 2023, que, con 17 víctimas, se convirtió en la región con más asesinatos machistas el año pasado.

A esto ha sumado que 2024 ha comenzado "desgraciadamente" con una primera mujer asesinada en Andalucía por violencia de género.

El PSOE andaluz ha reclamado, de nuevo, "frente a la desidia del PP", el inicio del citado grupo de trabajo contra la violencia de género, de manera que se puedan abordar las causas de esta lacra, establecer medidas y programas para la prevención y, sobre todo, para la sensibilización de la población andaluza.

"Ya no se admiten más prórrogas, ya no se pueden admitir más esperas. La violencia de género y sus víctimas no necesitan discursos de Moreno Bonilla, necesitan compromiso político y acción", ha concluido su reflexión Isabel Ambrosio.