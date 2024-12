El PSOE exige a Moreno que "deje de atacar" a la Universidad de Granada "asfixiada por los recortes de la Junta"

GRANADA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento, Paco Cuenca, ha exigido al Gobierno de Juanma Moreno que "deje de atacar y mermar el futuro" de la Universidad de Granada (UGR), que ha mantenido está "asfixiada por los recortes de la Junta".

En una nota de prensa tras atender a los medios este martes sobre este tema, Cuenca ha afeado que desde la Junta se promueva "en Andalucía una política de recortes y ninguneo a las universidades públicas, pero sí a favor de la aparición" de privadas. Cuenca ha condenado en este contexto lo que ha denominado "afrentas del Gobierno de Bonilla" a una de las "señas de identidad más valoradas" de la ciudad "como es la UGR".

También se ha referido a los "incumplimientos" del Gobierno andaluz con los presupuestos aprobados y la financiación comprometida, "lo que está generando una situación de asfixia económica en la institución sin precedentes".

Cuenca ha indicado que el pasado junio el Gobierno andaluz se comprometió a trasladar a las universidades el presupuesto para los investigadores, "promesa que no ha cumplido generando un grave problema presupuestario para una institución que no se merece una Junta de Andalucía que le dé la espalda".

"No hay justificación alguna para que la Junta no haya procedido a esos pagos. La UGR no puede estar en una asfixia constante y no es de recibo que el Gobierno andaluz sugiera a las universidades que afronten este déficit tirando de los planes de infraestructuras, porque renunciar a esos planes, es renunciar a investigar, es renunciar a nuestro futuro y a ser competitivos, algo que el PP está provocando con su falta de apoyo constante y ninguneo constante".

Por todo esto, el edil socialista ha exigido a la Junta que "deje de atacar" a las universidades públicas de Andalucía y de menoscabar la capacidad de desarrollo de la de Granada.

"Bonilla ha apostado por la mercantilización de los estudios universitarios, permitiendo y apoyando la aparición de numerosas universidades privadas a costa de recortar las públicas de todos los andaluces y andaluzas", ha condenado.

Por su parte, el concejal del PSOE y catedrático en Ciencias de la Computación, Paco Herrera, ha señalado que el plan de financiación de las universidades andaluzas es competencia de la Junta de Andalucía por lo que ha señalado que, "si no se garantiza el presupuesto adecuado, si no hay para pagar las nóminas, y la UGR tiene que tirar del plan de infraestructuras al final, la situación de asfixia y ahogo será total".

Para el edil socialista, "si Moreno Bonilla no cesa en esta política de recortes, en breve empezaremos a sufrir lo que ya padecen las universidades públicas de Madrid".