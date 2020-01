PSOE-A exige a Moreno que "salga de su burbuja palaciega" y escuche las demandas ciudadanas en defensa de la sanidad

Publicado 27/01/2020 14:17:48 CET

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha exigido este lunes al presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, que "salga de su burbuja palaciega" y que escuche las demandas ciudadanas que este pasado domingo plantearon miles de andaluces en las calles en defensa de la sanidad pública de la comunidad autónoma.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha recordado que "desde hace meses" los socialistas están denunciando que la sanidad pública "está peor que nunca" y que esto es "un hecho perfectamente contrastable que los ciudadanos notan cada vez que necesitan acudir a su médico de familia, que no se cubren las bajas y las vacaciones o que tratamientos como los oncológicos dejan de prestase por recortes".

"La sanidad andaluza está en estado crítico por la nefasta gestión del Gobierno andaluz, por sus recortes y privatizaciones", ha abundado Sánchez Haro, que ha celebrado que este domingo "miles de andaluces salieron a la calle exigiendo más recursos y que el sistema no se ponga en venta".

Del mismo modo, ha advertido de que "es de chiste" que el Gobierno andaluz, "que antes se coordinaba con Spiriman para atacar a la sanidad andaluza, ahora dice que las mareas blancas están politizadas", esto es, para los socialistas, "menospreciar el clamor ciudadano que defiende la sanidad pública, es una irresponsabilidad hacer oídos sordos al malestar de los ciudadanos y los profesionales".

Y es que, como ha agregado Sánchez Haro, "no puede ser que miles de andaluces protesten en la calle por los recortes y que el Gobierno mire hacia otro lado", esto demuestra "sensibilidad social cero". "Exigimos a Moreno que oiga a andaluces, que salga de su burbuja palaciega, tome medidas, no recorte más y defienda el sistema público y no solo el negocio de unos pocos", ha recalcado.

En la misma línea, el portavoz adjunto del PSOE-A ha vuelto a defender la continuidad Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), con sede en Granada, para lo que su grupo parlamentario ha plantado al resto de formaciones en el Parlamento que se apruebe una declaración institucional para continúe siendo un "organismo autónomo y una entidad de referencia en la formación e investigación sanitaria".

"Confiamos en que todos grupos la apoyen y que el Gobierno andaluz dé un paso atrás en sus sospechosos planes de integrar la EASP en otro instituto centralizado", ha agregado antes de apelar concretamente a Cs sobre este asunto, dado que el alcalde granadino forma parte de esta formación.