PSOE de Granada advierte de "graves deficiencias" en la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias

Reunión del PSOE con representantes del sindicato CCOO y de la asociación de trabajadores Movimiento Infoca. - PSOE

GRANADA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada se ha reunido con trabajadores de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA) y ha lamentado que, tras un año de existencia, esta entidad muestra "graves deficiencias incompatibles con su importante labor".

Tras mantener un encuentro con representantes de CCOO y de la asociación de trabajadores Movimiento Infoca, la coordinadora de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE de Granada, Belén Pezzi, ha compartido "las inquietudes y la preocupación de este dispositivo indispensable, formado por hombres y mujeres que cada día arriesgan sus vidas para proteger las nuestras, y que defiende nuestro patrimonio natural frente a las emergencias climáticas".

Entre las cuestiones que los representantes de la plantilla han trasladado al PSOE se encuentra la necesidad de estabilidad del dispositivo con contratos de 12 meses que permitan una profesionalización adecuada, el impulso de la conciliación familiar dentro del dispositivo, el estado de los vehículos, equipos de protección o la adecuación de los centros de trabajo.

Asimismo, la idoneidad de contar con una formación de calidad, un sistema de selección y promoción transparente, la regulación de las movilidades y, por último, la recuperación de la antigüedad para este personal empleado público.

Se plantea también la necesidad de impulsar una ley de conciliación familiar a nivel estatal en dispositivos de emergencias que garantice a los trabajadores de este sector un equilibrio entre las responsabilidades personales y laborales.

Pezzi, que ha explicado que hace un año se constituyó la agencia EMA, agrupando a entidades que antes operaban de forma independiente bajo un mando único (112, Protección Civil, IESPA, Grupo de Emergencias de Andalucía y plan Infoca), ha detallado que en la actualidad cuenta con 5.000 trabajadores, de los que unos 4.000 pertenecen al dispositivo Infoca, para la lucha contra incendios forestales.

Pezzi afirma que las "deficiencias organizativas" y "situaciones precarias" trasladadas por los representantes de los trabajadores "son paradójicas teniendo en cuenta que el presupuesto total de EMA para 2026 asciende a 271,6 millones de euros".

"La situación de EMA nos preocupa tanto como a su personal, sobre todo, a pocos meses del comienzo efectivo del periodo de alto riesgo" de incendios, que podría adelantarse", ha apuntado Pezzi, quien ha recordado el "año especialmente lluvioso que llevamos".

CONTRATO TODO EL AÑO

Por su parte, el parlamentario andaluz Gerardo Sánchez ha resaltado los "excelentes" profesionales con los que cuenta el Infoca, pero ha advertido de la "desastrosa organización que padece, circunstancia que le resta operatividad al dispositivo".

"Si el Infoca se ha transformado en un operativo para atender las emergencias que se puedan producir a lo largo de todo el año, y no solo incendios forestales, también inundaciones u otras catástrofes, parece lógico que el personal esté contratado durante todo el año, no solo seis meses", ha expuesto.

Sánchez ha indicado que el personal reclama que quiere contar con un "adecuado equipamiento para acudir a estas incidencias con la máxima garantía de seguridad y de operatividad, y que no ocurra como con los vehículos que acaban de comprarle, que resulta que no pueden ir por el monte porque no son todoterrenos".

"Los bomberos forestales no quieren halagos cuando se juegan la vida apagando un fuego o se meten hasta las rodillas en el barro ayudando en las inundaciones. Lo que quieren es estabilidad laboral, un sueldo decente, medios para hacer su trabajo con seguridad y con efectividad", ha agregado.

En este contexto, ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que se comprometa con estos magníficos trabajadores públicos y atienda sus reivindicaciones".