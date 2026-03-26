Los servicios digitales de Andalucía comienzan a recuperarse con el acceso ya activo a la tarjeta sanitaria virtual

Tarjeta sanitaria virtual. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios digitales de la Junta de Andalucía comienzan a "recuperarse progresivamente", como es el caso de ClicSalud y la app SaludAndalucía, que permiten ya el acceso a la tarjeta sanitaria virtual, cuyo estreno estaba previsto para este mismo jueves. La Agencia Digital de Andalucía (ADA) "continúa trabajando para el restablecimiento completo de los servicios digitales de la administración".

Según explican fuentes de la Junta, la caída ha afectado en concreto a la firma electrónica y al sistema de autenticación. Es decir, "la web de la Junta de Andalucía está activa y se puede navegar, pero no se podían hacer trámites que requiriesen identificarse y firmar".

Desde este pasado miércoles, los técnicos están trabajando para restablecer el servicio "levantando uno a uno los servidores". Ya se han restablecido ClicSalud y Salud Andalucía, con la nueva tarjeta sanitaria virtual; Séneca, ipasen (educación); Adriano (justicia) y BOJA (ya publicado el de este jueves).

La Junta ha confirmado que "prorrogará" los plazos de todos los trámites que se hayan visto afectados y que se está trabajando en "identificar el origen del problema". A primera hora de la mañana, la ADA confirmaba que estaba trabajando "con carácter urgente y prioritario en resolver "lo antes posible" una "incidencia" en la infraestructura de red y telecomunicaciones. Los análisis realizados revelan que "la incidencia no obedece a ningún patrón de comportamiento de ciberataque".

"Se trata de un problema localizado y acotado, principalmente, en los servicios de identificación y firma electrónica, lo que impide temporalmente el acceso a las aplicaciones que lo requieren, y dado el elevado nivel de digitalización de los servicios de la Junta, su afección está siendo amplia", han explicado desde la Consejería.