El PSOE de Granada considera un "engaño" que la Junta "vuelva a prometer" el Hospital de la Alpujarra

Archivo - Imagen de archivo de la parlamentaria del PSOE-A María Ángeles Prieto, en rueda de prensa en Granada. - PSOE-A - Archivo

GRANADA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Granada María Ángeles Prieto ha considerado este martes un "engaño" que la Junta de Andalucía "vuelva a prometer el Hospital de la Alpujarra a las puertas de unas nuevas elecciones tras ocho años de inacción del gobierno de Moreno".

Tras calificar de "paripé" la declaración institucional de intenciones hecha pública por el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Órgiva, Prieto se ha preguntado si Moreno y el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, "se creen que las y los vecinos de la Alpujarra les van a creer cuando llevan ocho años engañándoles tras habérselo prometido en varias ocasiones".

"Ni hospital ni centro de diagnóstico, no hay nada en la Alpujarra. Y eso que han tenido dinero suficiente para hacerlo si hubieran querido. 471 millones de euros para infraestructuras sanitarias han dejado sin ejecutar en 2025, con eso podrían haber construido 30 hospitales como el de La Alpujarra", ha dicho.

La socialista ha subrayado que "no lo han hecho porque reforzar la sanidad pública no es su modelo. Si hubieran querido hacerlo lo hubieran hecho. Los gobiernos socialistas les dejaron el terreno cedido y el proyecto adjudicado, solo tenían que empezar y lo han ido retrasando. Ocho años después no hay ni terreno válido ni proyecto ni partida presupuestaria para 2026".

A tenor de lo anterior, Prieto ha incidido en que "es una vergüenza que lo prometan una vez más antes de las elecciones" y ha afirmado que Moreno "no tiene intención de cumplir esta promesa, los hospitales comarcales y los centros de alta resolución no forman parte de su modelo sanitario. De hecho, está desmantelando los existentes en Motril, Baza, Guadix y Loja".

"¿Acaso Moreno Bonilla y el PP creen que la ciudadanía se va a dejar engañar otra vez o que le va a comprar esta promesa sin base alguna, tras demostrar que es falsa?", ha cuestionado Prieto.