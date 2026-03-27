Los hoteles andaluces prevén una ocupación del 71,5% en Semana Santa, seis puntos menos que en 2025

Imagen de archivo de turistas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de Andalucía estiman registrar un grado de ocupación del 71,5% durante la próxima Semana Santa, lo que supone cerca de seis puntos porcentuales menos que en la misma época vacacional del pasado año 2025, según el sondeo realizado entre el sector.

El informe de previsiones de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior indica que en las jornadas de mayor afluencia, del Jueves Santo al Sábado de Gloria, los hoteles esperan una ocupación del 78,1%, con un descenso del 4,9% en relación con los mismos días del ejercicio anterior, según ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Por provincias, la mayor parte de ellas se situará por encima del 70% de plazas ocupadas en los días de mayor afluencia, siendo las provincias de Málaga y Sevilla las que registran mayores tasas como suele ser habitual en esta época, de alrededor del 80%.

En cuanto a la percepción de los empresarios andaluces, el 32% de los consultados considera que la actividad turística será peor que en la anterior Semana Santa, el 26,4% cree que mejorará y el 41,6% opina que se mantendrá en niveles similares a los del pasado año.

Por su parte, en lo que se refiere a los alojamientos rurales de Andalucía, según el informe se prevé un grado de ocupación entre el Domingo de Ramos y el Sábado de Gloria del 41%, ligeramente por debajo del 41,4% que se alcanzó durante los mismos días de 2025.

En las jornadas de mayor afluencia se espera que la ocupación en alojamientos rurales se incremente hasta el 62,1%, 1,8 puntos más que en el mismo periodo del pasado año, destacando en estos días las tasas de provincias como Jaén (75,8%), Córdoba (69,6%) y Huelva (67,9%).

Las viviendas de uso turístico esperan durante el conjunto de la semana una ocupación del 38,5%, ocho puntos porcentuales menos que el ejercicio anterior, en el que se alcanzó el 46,9%.

En los días de mayor afluencia se registrará una tasa del 46%, también ocho puntos por debajo de 2025.

Finalmente, los aeropuertos andaluces recibirán del Domingo de Ramos 29 de marzo al Sábado de Gloria 4 de abril un total de 2.837 vuelos que sumarán una oferta de más de 506.000 asientos, lo que supone incrementos del 8,6% en conexiones y del 9,2% en plazas.

Por mercados, la oferta procedente de España acapara el 26,7% de los asientos previstos, con un crecimiento respecto a la Semana Santa de 2025 del 8,1%. Además, registran importantes aumentos las plazas desde el Reino Unido (+9,7%), Italia (+19,6%) y Países Bajos (+5,5%).