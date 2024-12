El PSOE de Granada critica al PP por "exigir la limpieza de ríos de la conferencia hidrográfica y no a los de la Junta"

GRANADA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en la Diputación, Fátima Gómez, ha criticado que el equipo de gobierno del PP se "niegue a exigir a todos los organismos competentes en la provincia en materia de limpieza que cumplan con su obligación de mantener limpios los cauces y ramblas".

Así, Gómez ha señalado en una nota que "es irresponsable que el PP solo exija a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la limpieza de los cauces, dejando fuera a la Cuenca del Mediterráneo, responsable de los ríos de la Costa".

La portavoz ha trasladado que la limpieza y el mantenimiento de los cauces fluviales son "medidas imprescindibles para prevenir inundaciones y minimizar los daños ante fenómenos climáticos extremos".

Así, Gómez ha destacado que "no se entiende por qué el PP se niega a exigir a todos los responsables en este caso de la Junta de Andalucía que actúen, más allá de no querer molestar a un gobierno de su mismo color político", quien en este asunto ha destacado que "no valen las excusas ni el permanente empeño del presidente del PP de Granada en tapar las vergüenzas de la Junta en Granada".

De este modo, ha insistido en que "se está hablando de algo muy grave y delicado y todas las administraciones tienen la obligación de trabajar para proteger a toda la provincia independientemente del color político del organismo competente o volveremos a sufrir las consecuencias, como ocurrió con la última DANA".

Gómez ha denunciado que la actitud del PP "pone en riesgo a los municipios de la costa granadina, que dependen de las actuaciones de la Cuenca del Mediterráneo". Además, ha enfatizado que "es una falta de respeto hacia los vecinos que viven con la incertidumbre de posibles desastres por falta de mantenimiento en los cauces de sus ríos".

Desde el Grupo Socialista han subrayado que "actuar de forma preventiva es más eficaz y más seguro que afrontar los daños tras una catástrofe". "El PP tiene que entender que gobernar es asumir responsabilidades y garantizar la seguridad de la ciudadanía en todo el territorio, no solo en una parte", ha concluido Gómez.