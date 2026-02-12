El PSOE de Granada entiende el malestar ciudadano y acusa al PP de "populista" ante la situación "excepcional" del tren

Imagen de archivo de la estación de Sevilla-Santa Justa - María José López - Europa Press

GRANADA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha manifestado que entiende el malestar ciudadano ante la situación generada en las vías ferroviarias por las obras tras el accidente de Adamuz (Córdoba), una circunstancia que ha indicado se ha visto "agravada por las lluvias" y ha acusado al PP de "populista y de volver a recurrir al agravio fácil para confundir cada vez que surge una dificultad" aunque sea una situación "excepcional".

En una nota de prensa, la diputada en el Congreso Olvido De la Rosa ha subrayado que se trata de una coyuntura derivada de un accidente grave y de las condiciones meteorológicas adversas "que han impedido actuar con la rapidez deseada".

"Somos conscientes de lo delicado del momento y del impacto que los trabajos causan en los usuarios y usuarias del tren, pero también entendemos que hay que actuar en las vías con responsabilidad y con las máximas garantías de seguridad", ha señalado.

En este contexto, De la Rosa ha explicado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha avanzado que la solución llegará en estos días, una vez concluyan las tareas necesarias para "restablecer el servicio en condiciones óptimas de seguridad".

Asimismo, la diputada socialista ha valorado que se haya habilitado la conexión Madrid-Granada-Almería por Moreda, en término del municipio granadino de Morelábor. Es una vía, ha explicado, "que permite realizar el trayecto en tiempos similares a los que actualmente registran otras provincias andaluzas como Sevilla o Málaga y, además, sin necesidad de realizar transbordos en autobús como sí ocurre en otros territorios".

De la Rosa ha acusado al PP de Granada de "populista" y de "volver a recurrir al agravio fácil para atacar al Gobierno de España cada vez que surge una dificultad".

"Resulta llamativo que el PP hable ahora de desprecio y aislamiento cuando fue precisamente bajo sus gobiernos cuando Granada sufrió el verdadero abandono ferroviario, con años de retrasos, y desconexión de la red de alta velocidad", ha afirmado.

La socialista ha criticado que el PP "intente convertir una situación temporal en un ataque deliberado contra Granada, generando desinformación entre la ciudadanía cuando sabe perfectamente que quien está apostando por la alta velocidad" de la provincia "y la doble vía es el actual Ejecutivo".

La actitud "responsable" en este sentido, ha apuntado, es "garantizar la seguridad precisamente en estos momentos y que las obras se hagan con todos los estándares de calidad y lo irresponsable es utilizar el malestar para intentar sacar rédito partidista y no informar de las opciones para que la ciudadanía pueda desplazarse en este momento a Madrid".

"Entendemos el malestar, pero no vamos a permitir que se construya un relato falso de abandono cuando los hechos demuestran que hay alternativa operativa y la solución es inmediata", ha concluido De la Rosa, quien ha deseado que la situación se resuelva en los días próximos.