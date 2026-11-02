El PSOE de Granada exige a Carazo la apertura de las bibliotecas municipales en horario de mañana y tarde

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz - PSOE

GRANADA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido al equipo de gobierno de Carazo la reapertura inmediata de las bibliotecas municipales de los barrios en horario continuo de mañana y tarde. Ruz ha remarcado así que "resulta incomprensible" que se mantenga estos equipamientos cerrados para el servicio de préstamo y biblioteca durante las mañanas en una ciudad que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en el año 2031.

A las puertas de la biblioteca Francisco Ayala, el principal equipamiento cultural del barrio del Zaidín, la portavoz socialista ha puesto de relieve la precaria situación en la que se encuentran estas instalaciones. Ruz ha alertado de que, tras casi tres meses desde que el espacio sufriera daños a causa de los terremotos, el edificio sigue sin ser reparado en su totalidad, según ha señalado la formación en una nota de prensa.

Actualmente, solo permanece operativa una pequeña sala de lectura, manteniéndose inutilizados el resto de espacios y la sala infantil. Asimismo, la representante del PSOE ha criticado que este cierre matinal no es un hecho aislado del Zaidín, sino un patrón que se repite en otros barrios populosos de la capital como la Chana o Cartuja.

Según ha indicado, la biblioteca del Salón es la única del municipio que permanece abierta en horario de mañana y tarde, "limitando el acceso a la cultura a miles de vecinos y afectando de manera directa a colectivos como las personas mayores, que utilizan habitualmente estos servicios en la franja matinal".

Para la líder de la oposición, la falta de servicio por la mañana para el préstamo de libros y las actividades culturales es consecuencia directa de la "falta de personal, de previsión y de voluntad política" de la alcaldesa Marifrán Carazo.

Ruz ha lamentado que la gestión cultural del actual equipo de gobierno esté volcada en "la propaganda, la foto y la colocación de grandes lonas en las fachadas de las bibliotecas en lugar de cuidar y dotar de recursos a los barrios".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha hecho un llamamiento urgente al gobierno del PP en la ciudad para que dote de la plantilla y los recursos necesarios a la red de bibliotecas municipales. Según ha concluido Ruz, el acceso universal a la lectura y a las bibliotecas públicas constituye "el principal bastión cultural de la ciudad, un pilar incoherente con el estado actual de unos centros cerrados la mitad del día".