El PSOE de Granada pide al Ayuntamiento un plan de atención a las personas más vulnerables tras el terremoto

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha reclamado al Equipo de gobierno de Marifrán Carazo que ponga en marcha un plan específico de atención a las personas más vulnerables tras el terremoto registrado en Granada y su entorno - PSOE GRANADA

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha reclamado al Equipo de gobierno de Marifrán Carazo que ponga en marcha un plan específico de atención a las personas más vulnerables tras el terremoto registrado en Granada y su entorno, reforzando los canales de atención a la ciudadanía, la inspección de los edificios que hayan podido sufrir daños y la atención a quienes pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad.

El viceportavoz socialista en el Consistorio, Eduardo Castillo, ha mostrado la preocupación de su grupo por las consecuencias materiales del seísmo, al tiempo que ha destacado el comportamiento "responsable y cívico" de los granadinos y granadinas durante una noche marcada también por la tormenta y por la sensación de inseguridad y desprotección provocada por el terremoto.

Castillo ha señalado que, aunque "hay que congratularse de que no haya daños personales", sí se han producido daños materiales, incluyendo desperfectos en edificios y el desalojo de alguna construcción. Ante esta situación, ha defendido que las administraciones deben actuar de forma coordinada y poner todos sus recursos a disposición de la ciudadanía.

En este sentido, el viceportavoz socialista ha reclamado que Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada "se den la mano" y trabajen conjuntamente para dar respuesta a las necesidades que están surgiendo. "Tenemos que trabajar y remar todos en la misma dirección", ha señalado Castillo, quien ha ofrecido además la experiencia y el trabajo del Grupo Municipal Socialista al equipo de gobierno para colaborar en todo aquello que sea necesario.

Una de las primeras medidas que los socialistas consideran necesario adoptar es el refuerzo de la atención directa a la ciudadanía. Castillo ha pedido a la alcaldesa que incremente durante estos días los recursos destinados al teléfono municipal 010 y al resto de canales de comunicación del Ayuntamiento para resolver las dudas y preocupaciones que están trasladando las familias afectadas.

El edil en la oposición ha señalado que existen dudas sobre la cobertura de los seguros, cuestiones jurídicas relacionadas con los daños y desperfectos en viviendas y edificios que requieren de una respuesta clara por parte de la administración. Por ello, ha defendido que el Ayuntamiento debe garantizar una atención "ágil, accesible y cercana" durante estos días.

Junto a ello, Castillo ha reclamado que se refuercen las labores de inspección de los edificios que hayan podido sufrir daños, con la intervención de los servicios municipales de Urbanismo y de Bomberos para comprobar el estado de las construcciones y garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas.

El viceportavoz socialista ha puesto especialmente el foco en las personas mayores y en quienes viven solas, colectivos que pueden haber experimentado con mayor intensidad el miedo y la sensación de inseguridad provocados por el terremoto. "Hay personas mayores que viven solas y que pasaron muchísimo miedo, que también necesitan sentirse protegidas y atendidas por su Ayuntamiento", ha señalado.

Castillo ha reclamado igualmente una atención específica para las personas sin hogar, que se encuentran en una situación especialmente vulnerable ante un episodio de estas características. "Si fue una noche de pesadilla para todos los granadinos y granadinas, no queremos ni pensar lo que tuvo que ser para las personas que no tienen dónde dormir, que no tienen una casa, que no tienen un hogar y que necesitan también de especial protección en estos días", ha afirmado.

Para el grupo local socialista, la respuesta al terremoto debe servir también para reforzar la colaboración entre administraciones y garantizar que ninguna persona quede atrás. "En estos momentos las administraciones tenemos que estar al lado de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan", ha concluido Castillo, que ha reiterado la disposición de los socialistas a colaborar con el gobierno municipal y con el resto de administraciones para afrontar las consecuencias del seísmo.