El PSOE de Granada propone unas listas encabezadas por María José Sánchez al Congreso y Pedro Fernández al Senado

El PSOE propone unas listas electorales a los comicios nacionales del 29 de noviembre encabezadas por la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, al Congreso de los diputados, y el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández al Senado. - PSOE GRANADA

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha reivindicado el "impacto" de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia y en la mejora de vida de la ciudadanía en el Comité Provincial Extraordinario que ha aprobado por aclamación la propuesta de candidaturas a las elecciones generales del 29N, que encabezan la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, y el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, al Congreso de los Diputados y al Senado, respectivamente.

Unas listas que se elevarán a los órganos superiores y que "son fruto de un proceso de participación y debate y de la militancia en las asambleas locales, que la dirección provincial ha tenido en cuenta", ha señalado Pedro Fernández para subrayar que el objetivo de estos comicios es ganarlos para que "España cuente con un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez. No me cabe duda de ello".

En su intervención, el líder socialista ha explicado que el proyecto del PSOE cuenta con "las mejores candidaturas para vencer. Formadas por mujeres y hombres comprometidos que defenderán los intereses de Granada en las Cortes Generales para que las decisiones que allí se tomen se traduzcan en más oportunidades".

Tras repasar algunas de las medidas y actuaciones del Gobierno de España con incidencia en las y los granadinos y la provincia, como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones o el acelerador de partículas y la integración del tren, Fernández ha recordado que "la verdadera política tiene sentido cuando mejora y transforma la vida de las personas".

"Es la que ayuda a quien tiene dificultades para llegar a fin de mes, protege a quien necesita apoyo, abre oportunidades a nuestros jóvenes o facilita el acceso a la vivienda, la misma que permite que nuestros pensionistas vivan mejor y que Granada pueda desarrollar todo su potencial", ha expuesto.

Según Fernández, "cuando las instituciones trabajan y los recursos públicos se ponen al servicio de la gente, se abren oportunidades y se ofrecen respuestas que una persona, por sí sola, difícilmente podría conseguir. Ese es el sentido de las políticas socialistas. De ahí la importancia de que Granada tenga voz y un gobierno sensible con Pedro Sánchez como presidente".

En ese contexto, ha animado a la militancia a "explicar con convencimiento lo mucho que se ha conseguido en esta legislatura y qué queda por hacer, sin renunciar a aquello que queremos".

Fernández ha advertido que "no se debe dar por hecho el resultado de las elecciones antes de votar, esa decisión corresponde a la ciudadanía el día que acuda a las urnas a manifestar qué modelo quiere para nuestro país".

"Nuestra responsabilidad es trabajar, explicar, escuchar y ofrecer razones para decidir si seguimos avanzando en derechos o retrocedemos. Estoy convencido de que la gente elegirá más libertades y conquistas sociales con el PSOE y parará la involución de la derecha y la ultraderecha que persiguen favorecer a las élites".

Así, ha subrayado que el día de hoy es "un punto de partida para que todo el Partido asuma esta tarea compartida que afrontaremos con compromiso, cercanía y movilización y con la convicción de que cada esfuerzo importa. Granada y este país merecen un PSOE inconformista que siga trabajando para mejorar la vida de las personas".

PROPUESTA DE CANDIDATURAS AL CONGRESO Y AL SENADO

La propuesta de candidatura del PSOE de Granada al Congreso de los Diputados la componen la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez; el diputado en la Cámara Baja, José Antonio Rodríguez Salas; la secretaria de Universidades Públicas, Ciencia e Innovación del PSOE de Granada, Arantxa Urrea; el alcalde de Galera, José Manuel Guillén; la portavoz y secretaria de Política Institucional de Juventudes Socialistas de España, Martina López; el diputado provincial José María Villegas; y la presidenta del PSOE de Granada, Cándida Martínez. Como suplentes figuran la secretaria general del PSOE de Guadix, Belén Porcel; el secretario general del PSOE de Lanjarón, José Andrés Chaves; y la vicesecretaria general del PSOE de La Zubia, Natalia Arregui.

La lista al Senado está integrada por el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, la vicesecretaria general del PSOE de Loja, Carmen Ortiz; y el secretario coordinador del Desarrollo del Estatuto de Autonomía, Calidad Democrática y Agenda 2030 del PSOE-A, José Antonio Montilla. La candidatura a la Cámara Alta tiene como suplentes a la alcaldesa de Santa Cruz del Comercio, Ángeles Jiménez; al alcalde de Moclín, Marco Antonio Pérez; a la concejala de Vélez de Benaudalla, Beatriz Álvarez; al alcalde de Chauchina, Jesús Fernández; al secretario de Comunicación y Cultura del PSOE de Granada, Juanjo Ibáñez; y a la secretaria de Organización del PSOE de Órgiva, María Belén Castillo.