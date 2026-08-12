PSOE de Granada valora los 12,7 millones del Gobierno para arreglar los daños del temporal en la comarca de los Montes

El grupo parlamentario socialista de Granada ha valorado los más de 12,7 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado a los municipios de la comarca de los Montes Orientales para reparar los daños ocasionados por las borrascas - PSOE GRANADA

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario socialista de Granada ha valorado los más de 12,7 millones de euros que el Gobierno de España ha destinado a los municipios de la comarca de los Montes Orientales para reparar los daños ocasionados por las borrascas en los primeros meses de este año.

La diputada en el Congreso Olvido de la Rosa, junto a su homólogo José Antonio Rodríguez Salas y al senador Pepe Entrena, ha destacado el compromiso "incontestable" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con las localidades de la provincia.

Tras visitar los municipios de Alicún de Ortega, Villanueva de las Torres y Dehesas de Guadix con sus respectivos alcaldes, De la Rosa ha subrayado que los recursos "históricos y extraordinarios" que el Gobierno de España ha transferido a un total de 16 municipios de esta comarca "servirán para atender las demandas de los ayuntamientos".

Asimismo, ha afirmado que contribuirán a la "mejora de la economía local y del empleo en la zona" y ha recordado que la cuantía total a nivel provincial ascienda a más de 280 millones de euros, que han llegado a más de 126 municipios.

En el caso de Alicún de Ortega con 925.000 euros, el Ayuntamiento destinará esos fondos a resolver los problemas de inundaciones que se dan en el municipio mientras que el de Dehesas de Guadix, con una dotación de 119.791 euros, va a proceder al cambio del vallado del colegio, que se venció parcialmente como consecuencia de las lluvias.

Gracias a los 348.194 euros que ha recibido Villanueva de las Torres, el Consistorio acometerá mejoras en el saneamiento de diferentes calles de la localidad, que redunde además en un mejor drenaje para evitar posibles inundaciones.