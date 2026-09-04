PSOE de Granada ve "histórica" la conclusión del desglosado 9 de Rules y pide "consenso" para avanzar en el resto

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza. - PSOE

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha calificado de "histórica" la conclusión del desglosado 9 de las canalizaciones de Béznar-Rules y ha llamado al "consenso" entre todos los agentes implicados en este asunto para avanzar en el resto de las tuberías.

"La culminación del desglosado 9 evidencia con hechos el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez, que desde el primer momento sacó del cajón el proyecto para tramitarlo y poner las obras en marcha", ha subrayado Carranza para recordar que se trata de una infraestructura "fundamental" para el progreso agrícola, social y económico de la Costa Tropical.

El socialista ha señalado que el abastecimiento humano quedará así garantizado en la zona después de que el Ejecutivo estatal haya invertido 58,7 millones de euros a fondo perdido, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Es un hito decisivo a partir del cual hay que continuar dando pasos hacia delante que permitan completar toda la red hídrica que nuestro litoral necesita y demanda desde hace mucho tiempo", ha dicho.

Según Carranza, "ese ha sido el compromiso que el PSOE ha mantenido siempre y ha defendido allá donde ha gobernado, como ahora ha quedado de manifiesto". En ese contexto, el socialista ha incidido en la importancia de la "unidad" en el ámbito institucional para que con "lealtad, siempre de la mano de agricultores y regantes, se dé respuesta a esta reivindicación".

"El siguiente objetivo debe ser el desglosado 3, clave para el regadío", ha dicho para apuntar, además, la necesidad de continuar con la licitación del resto de proyectos de los desglosados, tal y como reivindica el territorio.

Por último, el socialista ha remarcado que el Gobierno de Pedro Sánchez "proseguirá trabajando en aquellos asuntos estratégicos de la provincia, como son las canalizaciones de Béznar-Rules, para mejorar la competitividad de la misma, así como la vida de las personas".