PSOE-A incide en la "enorme gravedad" del caso de contratos del SAS y Salud defiende su "colaboración" con la Justicia

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha insistido en subrayar este jueves la "enorme gravedad" que, en su opinión, reviste el caso de presuntas irregularidades en la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el procedimiento de emergencia en el marco de la pandemia de Covid-19, un asunto sobre el que la Junta ya está colaborando con la Justicia tras la denuncia presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en un juzgado de Sevilla, según ha subrayado la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

El coordinador de la Presidencia del Grupo Socialista, Rafael Márquez, ha preguntado a la consejera de Salud por este asunto en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde ha insistido en subrayar que desde el PSOE-A denuncian el "desvío de 243 millones de euros a la sanidad privada a través de contratos de emergencia a dedo basados en normas derogadas una vez que había finalizado la pandemia" de Covid-19, así como de la fragmentación "de forma fraudulenta" de "más de 1.200 millones de euros en contratos irregulares".

El diputado socialista ha subrayado que "hasta 18 informes demoledores de la Intervención de la Junta de Andalucía ponen de manifiesto que absolutamente todo el sistema de contratación" del Servicio Andaluz de Salud "está viciado, contaminado de importantes irregularidades", y ha agregado que teme que aún quede "algo más por saber".

Rafael Márquez ha afeado a la consejera que, pese a ese supuesto desvío de dinero a la sanidad privada, Andalucía presenta en su sanidad pública "las listas de espera más altas de toda España", y dicho sistema "funciona peor que nunca" pese a que cuenta con "más recursos que nunca antes".

La consejera de Salud ha replicado al diputado socialista cuestionando que el "escándalo" del que alerta del PSOE-A sea realmente tal, o si es que los socialistas "están montando un escándalo y llevando a confundir a la población andaluza", algo que "nos preocupa", ha apostillado.

Rocío Hernández ha pedido al representante del PSOE-A que "seamos sensatos, honestos, y que no confundamos a la población andaluza", y ha señalado que ella "no conoce la denuncia" interpuesta por el Grupo Socialista en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, por lo que "sería muy imprudente por mi parte hablar de una denuncia de la que no tenemos información", ha añadido.

MENCIÓN A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Rafael Márquez ha replicado a la consejera remarcando que este pasado miércoles se conoció "que la Fiscalía Anticorrupción es quien va a dirigir la investigación respecto a este caso de contratos de emergencia" denunciado por el PSOE-A, y ha preguntado a Rocío Hernández si en el Gobierno andaluz "son conscientes de la gravedad" de este asunto.

En esa línea, el diputado socialista ha sostenido que el que "nada más y nada menos que la Fiscalía Anticorrupción" intervenga en esta investigación "corrobora que estamos ante un caso de una enorme gravedad, de un verdadero escándalo de desvío masivo de fondos públicos a la sanidad privada, con un menoscabo a las arcas públicas y a nuestra sanidad pública".

Además, el parlamentario del PSOE-A ha advertido a Rocío Hernández de que "esto no solo es una cuestión del pasado reciente, un asunto que atañe sólo a sus antecesores", sino que "a día de hoy siguen ocurriendo cosas" en la Consejería de Salud y "se sigue contratando de forma irregular bajo la modalidad de los negociados sin publicidad". "Y ahora la responsable es usted, y el señor (Juanma) Moreno Bonilla, que estaba antes y después, porque lo sabe desde el principio", y "no hizo absolutamente nada, ni antes, ni está haciendo absolutamente nada ahora", ha concluido espetando Rafael Márquez a la titular de Salud.

LA JUNTA GARANTIZA "COLABORACIÓN Y TRANSPARENCIA"

La consejera ha replicado al parlamentario socialista que desde la Junta ofrecen "toda la colaboración y transparencia" al respecto, y ha insistido en subrayar el "contexto" en el que se enmarcaban los referidos contratos "menores", el de una pandemia en la que había que "dar una asistencia sanitaria en una situación puntual de extrema urgencia" que requería "muchísima agilidad", algo que podían proporcionar dichos contratos menores, que es "una forma legal" de contratación, según ha abundado.

La consejera ha defendido que esos contratos sirvieron para "comprar medicamentos, vacunas, prótesis, para seguir prestando asistencia a la población" durante la pandemia, y ha concluido reiterando la "transparencia y colaboración total con la Justicia" por parte de la Junta "cuando nos lo solicitan".

Al respecto, la consejera ha remarcado que el Gobierno andaluz ya ha dado muestras de esa colaboración "mostrando y poniendo a disposición" de la Justicia "todos los contratos, que además están publicados en el portal de Transparencia", al igual que "los acuerdos y las adendas", según ha concluido subrayando.