PSOE-A insta a la "ciudadanía y profesionales" a "seguir alzando la voz" frente a los "recortes" de la Junta en sanidad

SEVILLA, 20 Jul.

El PSOE-A ha animado en un comunicado a la "ciudadanía y profesionales" a "seguir alzando la voz en las cada vez más numerosas movilizaciones en defensa de una asistencia sanitaria de calidad y contra los recortes de personal y servicios por el Gobierno autonómico del PP, agravados durante el verano".

Así, la organización socialista y sus representantes "apoyan y secundan una semana más" concentraciones y manifestaciones ante centros sanitarios de toda la geografía autonómica "contra el grave deterioro de una sanidad pública que no tiene futuro en nuestra tierra bajo la gestión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno".

Desde el PSOE-A se insiste en que la "hoja de ruta" de los 'populares' de "desmantelamiento" de la sanidad pública para "favorecer el negocio privado" de la salud "avanza a costa de la saturación del personal sanitario, del colapso del sistema y del sufrimiento de andaluces y andaluzas, que padecen las consecuencias de las carencias y enorme retroceso de la calidad de la asistencia sanitaria".

Para la federación regional socialista, es "imprescindible" la movilización ciudadana para hacer frente a Moreno y el PP y su "plan de desmantelamiento de la sanidad pública, que lleva a Andalucía, por primera vez en la historia, a la cola en el ranking de servicios sanitarios de toda España".

En opinión del PSOE-A, los andaluces "soportan los negativos efectos de la mala gestión del sistema sanitario público por parte de Moreno Bonilla y el PP, que provoca en la comunidad las mayores listas de espera de la historia, la 'ratio' más baja de profesionales por paciente, el mayor gasto farmacéutico, el menor gasto sanitario por habitante y el crecimiento más rápido en privatización de la salud".

"Las peores consecuencias de la estrategia de destrucción de la sanidad pública por parte del PP", según se incide desde el PSOE-A, "son aún más evidentes en la atención primaria, donde la ciudadanía aguanta esperas de dos y tres semanas para una cita y con más recortes y deterioro en el medio rural".

Entre los "incendios sanitarios provocados por Moreno Bonilla destacan este semana los de Almería", ha señalado la formación, que ha señalado que allí "crece el malestar y las quejas" porque, solo en esta provincia "se contabiliza a más de 100.000 personas en listas de espera quirúrgicas o para especialistas, sin las demoras para pruebas diagnósticas".

En este sentido, subrayan que "la desatención sanitaria en el mundo rural fomentada por la derecha en la Junta es muy evidente en la provincia almeriense, con ejemplos sangrantes como el consultorio de Rodalquilar, según ha resaltado recientemente el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, recordando que el propio Moreno Bonilla prometió su apertura permanente hace seis años y que está definitivamente cerrado desde que gobierna el PP".

"Lo mismo ocurre en zonas rurales de Cádiz, donde vecinos y vecinas se han concentrado estos días en protesta por el cierre del consultorio de la localidad de El Gastor. La población no acepta la excusa del Gobierno del PP, que argumenta que no hay línea telefónica para no prestar servicio en este centro sanitario de proximidad", ha señalado el PSOE-A.

En la provincia cordobesa, representantes socialistas "también ha secundado" la manifestación vecinal de los municipios de Bujalance, Cañete de las Torres y Valenzuela contra el "recorte" de profesionales sanitarios que "dificulta enormemente la atención sanitaria, sobre todo de urgencias".

"Los incendios sanitarios avivados por Moreno Bonilla este verano se han repetido en la provincia de Granada", ha incidido el PSOE-A, que indica que en esta provincia "alcaldes, alcaldesas y portavoces municipales de la comarca de Loja se concentraron contra los fuertes recortes sanitarios de la Junta en el Hospital de Loja, al que el PP ha dejado sin zona de hospitalización".

Del mismo modo, han apuntado los socialistas que la situación sanitaria es "alarmante" también en Huelva y su provincia, donde el plan de verano de Moreno llega "tarde y mal" y ocasiona "graves problemas". Al respecto, han agregado que "especialmente grave es la denuncia vecinal en Montes de San Benito, en el Cerro del Andévalo, donde el consultorio pasa de abrir cinco días a la semana de 08,00 a 14,00 horas a funcionar solo dos días, los martes y jueves, y sin horario definido, a lo que se suma que no tiene pediatra ni servicio de urgencias". Además, según representantes socialistas que apoyan las demandas de colectivos ciudadanos y sanitarios, Moreno mantiene su "burla" a los onubenses "sin dar fecha de inicio del hospital MaternoInfantil".

En Jaén, la formación afea que responsables socialistas han respaldado las quejas ciudadanas por el "ninguneo" de Moreno y su Gobierno ante el "infierno sanitario" en la provincia, de "enorme gravedad" en puntos como Cazorla, donde el centro de salud se encuentra "en penosas condiciones de conservación y mantenimiento y el hospital se ha quedado al 10% de funcionamiento por los recortes del PP en su mal llamado plan de verano".

Han añadido que "también casi sin actividad" mantiene el Gobierno de Moreno el hospital de Estepona, en Málaga, donde el PSOE ha alertado de que el material sanitario que acumula "se está caducando". "La formación socialista apoya a la población en la reclamación ciudadana a la Junta para que proceda a la apertura íntegra del centro hospitalario", ha apuntado el PSOE-A.

Han aseverado que Sevilla padece también "la política del PP de 'puertas cerradas' en la sanidad pública en verano" y el antiguo Hospital Militar, que "el propio Moreno ha inaugurado en repetidas ocasiones, ya está sin el 61% de sus camas operativas". En total, han denunciado, los hospitales sevillanos pierden 627 camas durante este periodo estival.

Por último, desde el PSOE-A se insiste en que Moreno "es el responsable de toda esta deficiente atención sanitaria, de los incendios sanitarios que arrecian en todas las provincias andaluzas y consecuente del malestar ciudadano, que alcanza niveles intolerables".