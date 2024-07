El PSOE de Jaén afea a Junta "no patrocinar" la Carrera de San Antón o la 'expo' del Prado y "figurar" en los carteles

JAÉN, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE critica que la Junta de Andalucía "no patrocinó ni la 41 edición de la Carrera de San Antón, ni la exposición del Museo del Prado en la Calle Bernabé Soriano, a pesar de que en los carteles aparecían los logos del Gobierno andaluz".

En este sentido, la parlamentaria socialista Mercedes Gámez exige a los responsables de la Junta "que aclaren cuanto antes" los motivos por los que "no se llevó a cabo un patrocinio que había sido promocionado en los carteles de ambos eventos y con la presencia de un delegado territorial de la Junta en ambos actos de presentación".

"Parece que una vez más la Junta de Andalucía se cuela en los actos sin realizar ninguna aportación, ni colaboración. Es otro episodio más de la propaganda del Gobierno andaluz, que anuncia compromisos que después no cumple. No patrocinó la San Antón, no patrocinó la exposición del Museo del Prado, pero sus logos y sus delegados sí figuraban en las fotos", denuncia Gámez en un comunicado.

El PSOE explica que esta información se ha dado a conocer a raíz de las preguntas formuladas en el Parlamento andaluz, en las que se pedía a la Consejería que detallase su patrocinio con ambas actividades.

En el caso de la San Antón, relatan los socialistas, la Consejería contesta que "no se ha concedido ningún patrocinio a la 41º Carrera Urbana Internacional de San Antón en Jaén". En el caso de la muestra del Museo del Prado, la contestación dice que "desde esta Consejería y sus organismos dependientes no se ha concedido ningún patrocinio/colaboración a la exposición celebrada durante el mes de enero y febrero de 2024 del Museo del Prado en la ciudad de Jaén". En el caso de esta exposición, según la formación, "con el agravante de que el cartel incluía el logo de la Junta, pero no el del Gobierno de España".

Gámez suma estos "nuevos escándalos" a lo ocurrido hace unos días con Otíñar Brilla, donde el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, "negó cualquier relación" con esta iniciativa "a pesar de que los logos de la Junta aparecían en la página web y el propio delegado territorial de Fomento acudió a la presentación a mostrar su apoyo".

"Parece que la Junta patrocina de boquilla para aparecer en la propaganda, pero luego se quita de en medio y no pone ni un euro. Es decir, es un perfecto resumen de la gestión de la Junta: humo, humo y más humo, pero ninguna realidad", sentencia la parlamentaria.

Asimismo, cuestiona al Ayuntamiento de Jaén "si tiene algo que comentar al respecto" o "si el único cometido de alcalde es lavarle la cara a la Junta, contribuir a la propaganda llena de humo de Juanma Moreno y no reclamar una apuesta real por la capital con recursos contantes y sonantes".