PSOE-Jaén afirma que el PP "se chotea de la provincia" al plantear "enmiendas por 800.000 euros" al presupuesto andaluz

JAÉN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha afirmado que el PP ha presentado "solo cuatro enmiendas" a los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 "que no llegan ni a los 800.000 euros" para la provincia.

Así lo ha indicado este lunes en una nota el parlamentario Víctor Torres, quien ha califica esta cifra de "ridícula" y ha considerado que "Juanma Moreno y el PP se están choteando de la provincia con la complicidad de Jaén Merece Más".

"Después de todas las críticas que los presupuestos de la Junta han suscitado en la provincia, el PP se descuelga con cuatro enmiendas que no suman ni 800.000 euros, lo que demuestra que la derecha andaluza no sólo discrimina a Jaén, sino que se está riendo de la gente. Moreno Bonilla tiene una deuda histórica con Jaén de más de 1.100 millones de euros y quiere contentarnos con unas migajas", ha criticado.

El parlamentario socialista ha subrayado que la cantidad contemplada en las enmiendas 'populares' es "absolutamente pírrica" y supone "un insulto a la provincia de Jaén", a la que "tienen ninguneada desde el año 2019".

"La Junta de Andalucía lleva seis años maltratando a la provincia, con presupuestos que no se ejecutan, inversiones que no se cumplen, actuaciones que se paralizan y proyectos transformadores que brillan por su ausencia. El colmo es que intenten maquillar otros pésimos Presupuestos con un puñadito de enmiendas y una irrisoria cantidad de dinero que apenas supone nada", ha reprochado.

Frente a ello, Torres ha explicado que el PSOE sí ha registrado una "potente batería de enmiendas en defensa de la provincia de Jaén". Al hilo, ha apuntado dentro de unas semanas el PP "tendrá que retratarse" en el pleno del Parlamento autonómico, "donde tendrá que votarlas y donde volverá a demostrar que esta tierra no le importa ni lo más mínimo".

En este sentido, ha lamentado que "Moreno Bonilla no quiere a Jaén" y lo "viene demostrando desde que llegó a la Junta", punto en el que ha aludido a los presupuestos de año tras año "para confirmarlo", con "más de 1.100 millones de euros sin ejecutar".

"Y las consecuencias son que no va a construir ni un kilómetro de autovía, que no ha puesto ni un ladrillo de la Ciudad Sanitaria, que la Ciudad de la Justicia está en blanco, que el tranvía lleva seis años parado por su capricho, que no ha dado un paso en las áreas logísticas de Linares, Andújar y Bailén y que tampoco ha construido los distribuidores de la capital. No hay ni un proyecto emblemático en la provincia que lleve la marca PP", ha asegurado.