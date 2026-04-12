El PSOE de Jaén apunta a que hay que decir "basta" al "desmantelamiento de la sanidad" en las urnas

El candidato número 1 del PSOE de Jaén al Parlamento andaluz, Francisco Reyes, en la manifestación convocada por Mareas Blancas. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 1 del PSOE de Jaén al Parlamento andaluz, Francisco Reyes, ha afirmado este domingo que el próximo 17 de mayo los hombres y mujeres de la provincia de Jaén tendrán "la oportunidad de decir basta ya" al desmantelamiento de la sanidad pública por parte de la Junta de Andalucía. "Es el momento de decir basta ya, que no queremos esta política en Andalucía. Tenemos dos maneras de decirlo, hoy en la calle y otra el 17 de mayo en las urnas", ha apostillado.

Según ha indicado la formación en una nota, Reyes, que ha participado en la manifestación convocada en Jaén por las Mareas Blancas y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, ha señalado que las elecciones andaluzas ofrecen "la oportunidad de elegir entre dos modelos".

Por un lado, el modelo del PSOE, que "defiende una sanidad pública de calidad para todos" y que va "a blindar por ley" el cumplimiento de unos tiempos máximos de espera par ser operado o atendido por el médico. Por otro lado, el modelo del PP, que es el modelo de "hacer dinero con la salud y la vida de los andaluces".

Asimismo, el candidato socialista ha precisado que el estado de la sanidad pública es "la principal preocupación de los andaluces" y ha apuntado que en la provincia de Jaén hay "más de 83.000 personas esperando operación o consulta con el especialista", a lo que sumó los quince días de espera para poder ver al médico de cabecera en los centros de salud.

En suma, Reyes tuvo un mensaje de reconocimiento para los profesionales sanitarios, que "se están dejando la piel día a día" y que hacen que "nos sintamos orgullosos de nuestra sanidad", a pesar del "maltrato de Moreno" y "de la situación en que está dejando el sistema público".

