PSOE de Jaén critica que el gobierno local "mantenga al margen de la ley" el servicio de limpieza y recogida de basura

JAÉN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha criticado que el alcalde, Agustín González (PP), "mantenga de forma indefinida al margen de la Ley de Contratos" el servicio de recogida de basura y limpieza viaria, "la prestación pública que más cuesta a la ciudad".

Así lo ha indicado este lunes en una nota el concejal socialista Francisco Lechuga, quien ha explicado que un año y medio después de su llegada a la Alcaldía por el acuerdo con Jaén Merece Más "sigue sin licitarse el contrato de esta prestación, a pesar de que el PSOE dejó los pliegos y la financiación listos".

"Se trata no solo de la recogida de basura y limpieza viaria, sino que la prestación engloba también la atención a zonas verdes y jardines, la desratización, desinfección y desinsectación, la recogida selectiva de papel y cartón y el control animal", ha detallado.

El edil ha afirmado que este contrato supera los 16 millones de euros anuales y lleva desde finales de 2022 anulado por la justicia, que "rechazó el que aprobó el propio PP en su anterior etapa de gobierno".

Ha añadido que, al final del pasado mandato, "el PSOE lo dejó todo listo" para su licitación. Sin embargo, un año y medio después, esta prestación pública "sigue al margen de la Ley de Contratos del Sector Público".

"Es un contrato en el que el control debería ser el eje de la acción política, pero vemos que este equipo de gobierno se centra más en actos para hacerse fotos y vídeos en los que se vende humo que en gestionar, de ahí la caótica situación del Ayuntamiento", ha subrayado Lechuga.

El concejal ha resaltado, además, que el no tener contrato en vigor de este servicio tiene un precio para la ciudad y "los planes de choque o extraordinarios de limpieza reales no se pueden llevar a cabo porque no hay contrato en vigor".

"Lo único que se ha hecho en este tiempo es mover los mismos recursos humanos de un barrio para otro, desvistiendo a un santo para vestir a otro y hacer ver lo que no era, porque no son planes de limpieza de verdad", ha comentado.

Ha señalado, igualmente, que tampoco se atienden zonas nuevas que necesitan atención específica "y, por supuesto, el servicio no está sujeto al control y fiscalización públicos simplemente porque no hay contrato en vigor".

El edil ha puesto de relieve que el alcalde es ahora el titular del control de las empresas concesionarias, que "se llevan el 50 por ciento del presupuesto municipal". Al hilo, ha instado a convocar la Comisión de Transparencia, que González dijo en el último pleno que convocaría, "para que la oposición pueda conocer en qué situación están los servicios públicos, que han empeorado manifiestamente".

"Este miércoles, PP y Jaén Merece Más vuelven a convocar otro pleno extraordinario vacío de gestión, solo para ajustar los constantes cambios en el equipo de gobierno por las renuncias y dimisiones de concejales. Un pleno en el que tampoco llevará el alcalde la licitación del contrato de limpieza y recogida de basura", ha concluido.