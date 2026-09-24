El PSOE de Jaén destaca los "más de 36 millones" del Gobierno para paliar los daños de las borrascas en Las Villas

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en la reunión del Comité Comarcal de Las Villas. - PSOE JAÉN

JAÉN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha destacado que Las Villas es "una comarca prioritaria" para el PSOE y ha puesto en valor que, en los últimos meses, el Gobierno de España ha invertido "más de 36 millones de euros en sus cuatro municipios para paliar los daños ocasionados por las borrascas de febrero".

Latorre ha hecho estas declaraciones en Villacarrillo, antes de la reunión del Comité Comarcal de Las Villas, donde ha señalado que "todo este dinero ha ido al bolsillo de más de 3.100 agricultores de la comarca, al arreglo de caminos rurales y a los ayuntamientos para la reparación de infraestructuras dañadas por el temporal". "Es un respaldo y una apuesta muy importante del Gobierno socialista por esta comarca", ha remarcado.

Asimismo, ha puesto de relieve los más de 50 millones de euros que la Diputación de Jaén ha destinado en la provincia con el mismo objetivo de ayudar a los municipios a hacer frente a los daños ocasionados por las borrascas.

El líder socialista ha explicado que estos comités comarcales están trabajando en "la preparación para las elecciones municipales de 2027", con el objetivo de presentar "unas candidaturas ganadoras y los mejores proyectos de futuro" para sus pueblos. "Estoy convencido de que vamos a contar con un proyecto político fuerte y unido para los vecinos y vecinas de Las Villas, un proyecto que va a representar los anhelos y esperanzas de los hombres y mujeres de estos municipios", ha apostillado.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Villacarrillo, Rosa Espino, ha indicado que las agrupaciones socialistas de Las Villas afrontan el nuevo curso político con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027. De cara a estos comicios, ha señalado que trabajarán en la elaboración de candidaturas "donde estén los mejores de cada municipio", con el propósito de "volver a gobernar y de que los ayuntamientos de esta comarca tengan socialistas", ha asegurado.