PSOE de Jaén insta al alcalde (PP) a "no tomar por tontos a los jiennenses" y "asumir su propuesta de subir impuestos"

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido este martes al alcalde, Agustín González (PP), "que no tome por tontos a los jiennenses" y sea "valiente para asumir su responsabilidad en su propuesta de subir los impuestos en lugar de buscar culpables fuera".

Así lo ha indicado en una nota el portavoz socialista en el Consistorio, Julio Millán, ante la polémica suscitada después de que el Consejo Económico y Social (CES) de la ciudad, previa solicitud del regidor, emitiera un dictamen en el que muestra una "oposición frontal" a la subida impositiva planteada por el gobierno local (PP-Jaén Merece Más).

"Es un insulto a los jiennenses decir que todo lo que pasa en esta ciudad, lo que no les interesa es culpa del Gobierno de España, de Pedro Sánchez. Todo el mundo sabe que los ayuntamientos, este también, tienen autonomía al cien por cien para tomar decisiones. No hay un gobierno que se entrometa en otro para decirle lo que tiene que hacer, es una responsabilidad exclusivamente municipal", ha afirmado.

Al hilo, el también secretario general del PSOE de la capital ha considerado que "Pedro Sánchez tiene otras ocupaciones antes que decir qué impuestos tiene que subir el Ayuntamiento de Jaén". De ahí que haya reclamado "que no se rían de los jiennenses ni les tomen el pelo".

Millán ha apuntado que el propio González llevaba en su programa electoral no subir los impuestos y sí aumentar los ingresos, "pero en este año de Gobierno ya han subido el de construcción (ICIO)". Ha lamentado, además, que en este contexto el Ayuntamiento no haya tomado en 16 meses de mandato medidas contundentes que no sean el incremento impositivo.

"Nosotros llevábamos medidas en nuestro programa electoral y se las trasladamos a Jaén Merece Más en las conversaciones para formar gobierno, pero se decantó por esas 101 medidas del PP creyendo que eran la panacea lo que venía de la Junta de Andalucía", ha añadido.

Al respecto, el portavoz se ha preguntado "dónde está esta discriminación positiva que iban a tener para solucionar los problemas de esta ciudad, ese Fondo de Convergencia con el que ayudar a mejorar la situación municipal".

"La Junta no nos esta solucionando ni nos va a solucionar los problemas que tiene Jaén", ha manifestado el edil, para el que, con este panorama y la gestión municipal que se está haciendo en estos momentos, "quedan dos años y medio de agonía".

Finalmente, ha afeado el "ataque" al CES local por parte del concejal de Hacienda, José María Álvarez, que, "como mínimo, debe dar una disculpa a los miembros de este órgano por cuestionar su informe sobre la subida de impuestos". "Decir que ha hecho un dictamen basado en rumores maliciosos cuando lo ha pedido el alcalde demuestra cuanto menos desconocimiento e ignorancia o mala fe", ha concluido.