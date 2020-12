PSOE de Jaén lamenta la "desinformación" sobre el dispositivo de vacunación covid y exige a la Junta "más transparencia"

JAÉN, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha lamentado la "desinformación" sobre el operativo para las vacunas de la covid-19 y ha exigido a la Junta de Andalucía "más transparencia" sobre los procedimientos, las unidades y los profesionales que van a ejecutar "esta trascendental campaña".

Así lo ha señalado este miércoles en una nota la coordinadora del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, quien ha aludido a "las quejas y críticas de los profesionales sanitarios" en la provincia, que "no tienen la más mínima información" sobre este procedimiento a cuatro días de que presuntamente se inicie el operativo".

"No hay información sobre la vacuna, no hay directrices y no hay formación. Los profesionales sanitarios escuchan a los responsables de la Junta hablar de un dispositivo que no conocen", ha reprochado, no sin pedir a las delegadas territoriales de la Junta y de Salud en Jaén "que salgan del escondite y den la cara de una vez", porque "nadie es capaz de adivinar a qué se dedican, ni qué trabajo están realizando".

Férriz ha afirmado que los profesionales de los centros sanitarios "todavía las están esperando para saber cuál es la hoja de ruta" y "ya llevan nueve meses de retraso", al tiempo que ha destacado que la vacunación frente al coronavirus es "una campaña vital en la lucha contra la pandemia".

Al respecto, ha mostrado su temor ante "otra pésima gestión" del Gobierno andaluz, punto en el que ha considerado que "ya ha demostrado sobradamente su incompetencia" en la rutinaria campaña de vacunación contra la gripe".

"Es un mal precedente saber que la Junta ha sido incapaz de realizar con normalidad una campaña ordinaria como de la gripe, con numerosos centros de salud que han sufrido desabastecimiento y no han podido vacunar a muchas personas menores de 65 años a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias", ha añadido.

Así las cosas, ha asegurado que el PSOE estará "muy vigilante" con el procedimiento de vacunación frente la covid en la provincia y ha aconsejado a la Junta "que dedique todos sus esfuerzos a planificar un buen dispositivo, a trasladarle la información a los profesionales y a garantizar que se desarrolla con absoluta normalidad y efectividad".

"En definitiva, la Junta haría bien en perder menos el tiempo confrontando con el Gobierno de España y emplearlo más en cumplir con sus obligaciones y responsabilidades", ha dicho la parlamentaria andaluza, para la que también es necesario que se refuercen urgentemente los recursos y el personal en hospitales y centros de salud de cara a las próximas semanas ante una previsible tercera ola del virus "antes de que sea demasiado tarde".