El PSOE de Jaén lamenta que la Junta "no haya construido ni un solo kilómetro de autovía" en la provincia en ocho años

Archivo - El parlamentario andaluz por el PSOE de Jaén Víctor Torres. - PSOE-A - Archivo

JAÉN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha lamentado este viernes que en ocho años de gobierno del PP y Juanma Moreno en la Junta de Andalucía "no se haya construido ni un solo kilómetro de autovía en toda la provincia".

Así lo ha indicado en una nota el parlamentario andaluz Víctor Torres, quien ha afirmado que proyectos tan importantes como la Autovía del Olivar, la A-306 Torredonjimeno-El Carpio o la A-311 Jaén-Andújar "han quedado guardados en un cajón sin previsión de retomarlos".

Al respecto, ha considerado que las actuaciones del Gobierno autonómico en estos años han sido "propaganda y parcheo". "Es la marca de agua del PP, aparentar que han hecho unas obras faraónicas, cuando la realidad es la contraria: parcheos y empeorar la seguridad vial de los conductores", ha señalado.

En su opinión, el "ejemplo más claro del engaño" al que está sometiendo a la provincia de Jaén es el "scalextric" en que han convertido la A-306 y la A-311, "las que iban a ser las prioridades de la Junta de Andalucía del Partido Popular".

"Las autovías entre Jaén y Córdoba han pasado al olvido para el Gobierno de Moreno Bonilla", ha destacado Torres, quien ha apuntado que en estos próximos cuatro años "no habrá ningún avance" en cuanto a obras de desdoblamiento en la provincia.

Al hilo, ha tildado la continuación de la Autovía del Olivar desde Martos hasta el arroyo Salado de "propaganda electoral del PP". "Esta propuesta de poco más de cinco kilómetros no llega a ningún lado, es otro ridículo más en estos siete años en los que no se ha hecho ni una sola inversión. Es un insulto a la comarca y a la provincia, con una autovía que acumulará su enésimo retraso", ha apostillado.

Finalmente, el parlamentario socialista ha incidido en que, "a día de hoy, la Junta de Andalucía no tiene proyectos y lo peor es que no tienen predisposición de ejecutar estas obras que tanto necesitan los y las jiennenses".

"Que en los presupuestos de este año solo se destinen 170.000 euros para la A-306 dice mucho de la vía que la Junta de Moreno Bonilla tiene para Jaén, seguir teniendo unas carreteras y vías de comunicación de segunda división", ha concluido Torres.