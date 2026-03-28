El PSOE de Jaén lamenta "olvido" del 'Mosaicon', una "gran cita de los videojuegos" que queda "reducida a humo"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higuera. Imagen de archivo - PSOE

JAÉN 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha asegurado este sábado que el Gobierno andaluz ha "olvidado" el Mosaicon, un evento que, asegura, "hace ya dos años presentó en Jaén como la gran cita que situaría a la capital en el epicentro de los videojuegos y la creación digital" y que ha quedado "reducido a humo".

Según ha informado el conjunto en una nota, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, ha enmarcado que el evento se celebraría entre el 27 y el 29 de marzo de 2025. "Hoy, un año después, cuando deberíamos estar en la segunda edición, seguimos en la nada", ha apostillado.

Asimismo, ha recordado que proyectos como el tranvía o la Ciudad de la Justicia quedan "en el cajón del olvido", algo que, a su juicio, es un "desprecio político" para los vecinos.