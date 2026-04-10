El PSOE de Jaén promete "ir a por todas" el 17M y un "vuelco" para "recuperar" la sanidad pública y las inversiones

Comité Director del PSOE de Jaén. - PSOE JAÉN

JAÉN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha asegurado que va "a por todas" para lograr la victoria en las elecciones del 17 de mayo y propiciar "el vuelco" que, según ha señalado, "necesita Andalucía para recuperar su sanidad pública" y para que "las inversiones vuelvan a la provincia de Jaén", tras siete años de "destrucción masiva" por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno. "El futuro de Andalucía se escribe con Montero", ha sentenciado Latorre.

El secretario general ha realizado estas declaraciones tras la ratificación por parte del Comité Director del PSOE-A de la candidatura socialista por Jaén a las elecciones andaluzas, encabezada por Francisco Reyes e integrada, según ha destacado, por hombres y mujeres "comprometidos con la provincia, que conocen las necesidades de esta tierra y que van a trabajar por la recuperación de los servicios públicos que ha deteriorado el PP".

Asimismo, ha defendido que se trata de "la mejor candidatura para representar los intereses de la provincia" y ha afirmado que el partido "va a dar el todo por el todo para movilizar a la ciudadanía en las urnas, que es donde se cambian las cosas de verdad".

En este sentido, ha advertido de que la participación ciudadana "va a ser fundamental" el 17 de mayo, ya que, aunque "el trabajo parlamentario y las protestas en la calle son importantes", ha subrayado que "lo que realmente puede corregir las situaciones injustas son las elecciones, donde la ciudadanía tiene voz y voto". "El 17 de mayo puede marcar el inicio de un gran cambio en Andalucía. Ese día elegimos entre Moreno o la sanidad pública. Por tanto, es vital que la gente se movilice y participe", ha señalado.

Asimismo, Latorre ha indicado que "no solo está en juego la sanidad pública", sino también "el futuro de la provincia de Jaén", tras siete años, según ha dicho, "en los que Moreno ha despreciado a esta tierra con una sequía inversora sin precedentes". En esta línea, ha reprochado que "el PP no puede citar ni un solo proyecto potente o emblemático que lleve el sello de la derecha en toda la provincia".

Por ello, ha reiterado que "solo Montero podrá hacer realidad los proyectos pendientes en la provincia", como la Ciudad Sanitaria, las autovías, el tranvía de Jaén, la Ciudad de la Justicia, las áreas logísticas o las obras de abastecimiento, iniciativas que, según ha afirmado, "siguen con el contador a cero desde 2019 por la desidia de Moreno".

