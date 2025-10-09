PSOE Jaén promete llevar al Ayuntamiento la voz de las afectadas por el cribado y pide frenar "la asfixia" a la sanidad

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que llevará al Consistorio la voz de las mujeres afectadas por la "cruel" política del cribado de cáncer de mama de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de Juanma Moreno. Además, ha exigido al PP que "frene la asfixia de la sanidad pública que genera situaciones como esta".

La secretaria de Política Municipal del PSOE en Jaén y concejala en el Ayuntamiento, África Colomo, ha declarado en un comunicado que las mujeres afectadas en la ciudad "deben ser escuchadas tanto por las instituciones como por la sociedad".

"No podemos más que mostrar nuestra indignación y preocupación por las incidencias sufridas por las pacientes dentro de estos programas de cribado", ha lamentado, enfatizando que "el error sin precedentes de dejar sin cita a mujeres que tenían derecho a sus pruebas preventivas ha provocado un daño irreparable en muchas de ellas, tanto en la comunidad como en Jaén".

En este contexto, ha subrayado la importancia de darle a las afectadas en el Ayuntamiento "la voz que les negó la Junta, que aún no atiende la inquietud de todas aquellas que ahora mismo tienen el corazón en vilo por su situación". Asimismo, ha insistido en la necesidad de escuchar "la rabia y la indignación de aquellas personas y sus familias para las que ya es tarde".

"Esto no se resuelve con la dimisión de una consejera, es necesario ahondar en cómo el PP ha practicado la política más indigna de recortes en la sanidad de todos privando a las mujeres de sus derechos más esenciales en beneficio de intereses privados", ha abundado.

En este contexto, Colomo ha señalado que el PP "no solo se ha cargado el sistema sanitario, orgullo de los andaluces, sino que además ha sembrado la desconfianza en un sistema que siempre tiene que ser, por los profesionales y el esfuerzo de los andaluces que lo hacemos posible el pilar del estado de bienestar y de tranquilidad".

Colomo, que ha participado junto al secretario general de los socialistas de la capital, Julio Millán, a miembros de la agrupación del PSOE de la capital, del partido a nivel provincial y concejales en la concentración que las asociaciones que trabajan con personas que sufren el cáncer han convocado contra esta situación ha mostrado su solidaridad "con todas ellas, especialmente con la Asociación Jiennense del Cáncer de Mama (Ajicam), con quien compartimos su angustia, su preocupación, su rabia e indignación y su grito para reclamar una mejor sanidad pública".

Por último, la concejala ha mostrado su apoyo también a los sanitarios que "con gran esfuerzo, privados de medios y de profesionales en suficiente cuantía, soportan a diario un sistema, el sanitario público, que el Gobierno de Moreno está dejando caer".