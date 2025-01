El PSOE de Jaén reclama a la Junta que "cumpla con su responsabilidad" e impulse un plan de rehabilitación y vivienda

JAÉN 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha reclamado este lunes a la Junta de Andalucía que "dé un paso adelante, haga un esfuerzo y cumpla con su responsabilidad" en materia de vivienda en la ciudad con un plan de rehabilitación y vivienda.

Así lo ha indicado el secretario general de la agrupación de la capital y alcalde, Julio Millán, antes de participar, junto al secretario general del PSOE provincial, Francisco Reyes, en una reunión entre el Grupo Parlamentario y el Grupo Municipal Socialista.

Millán ha asegurado que desde el partido, el Ayuntamiento y el grupo parlamentario se exigirá a las administraciones, Gobierno de España y Junta de Andalucía, que cumplan con los compromisos adquiridos con Jaén. No obstante, ha pedido un esfuerzo específico al Gobierno de Juanma Moreno Bonilla en aspectos clave que "no se han desarrollado" en estos últimos seis años, como un Plan de Rehabilitación y Vivienda.

El alcalde, que ha visitado con el grupo parlamentario espacios y solares en el casco antiguo que son competencia de la Junta", ha aludido a las declaraciones de "hace unos días" por parte del delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras.

"Decía que daba importancia a la vivienda y quiere usar para ello un aparcamiento que utilizan los vecinos en La Alcantarilla cuando los solares más importantes del eje que une la Catedral con los Baños Árabes son de la Junta", ha destacado.

En este sentido, ha subrayado que, si se quiere "tener una ciudad más cohesionada", "una mejor imagen" del centro histórico y "dar respuesta al derecho a la vivienda" de la ciudadanía, "la Junta tiene que dar un paso al frente con este suelo".

Al respecto, ha apuntado que desde hace años permanecen sin uso solares para vivienda como los de Hornos Negros, el del APA III y el de Los Uribe. Sobre este último espacio, donde se planteó el museo de la ciudad, ha precisado que la Junta "denegó" su cesión al Ayuntamiento en el anterior mandato, siendo consejero Juan Bravo y el propio Millán, alcalde.

"No valen más palabras de la Junta diciendo que está comprometida con Jaén cuando no vemos ni una sola medida", ha asegurado, no sin considerar que esta situación puede extrapolarse a otras inversiones autonómicas "pendientes", como la Ciudad de la Justicia, la Ciudad Sanitaria, el impulso a los Distribuidores Norte y Este o el tranvía.

Por otro lado, Millán ha afirmado que en el trabajo de ordenar el "caos administrativo" generado en el primer año y medio de mandato (con gobierno de PP-JM+), ha destacado que el nuevo equipo de gobierno (PSOE-JM+) y en colaboración con otras administraciones, entre ellas la UJA, impulsará "muchos proyectos que ya estaban cerrados el pasado mandato".

Unos proyectos que, según ha añadido, se incluirán en iniciativas para conseguir fondos para su ejecución como los de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL).

Millán ha indicado que, para cofinanciar estos fondos confía en el apoyo de la Diputación, clave en la ejecución de muchos de ellos en la etapa anterior, y que la Junta mantenga "su compromiso de una cuantía pequeña de 500.000 euros con la ciudad para esa cofinanciación".

Por su parte, el secretario general del PSOE de la provincia se ha referido al "buen inicio" de 2025 con el regreso de Julio Millán a la Alcaldía, ya que, junto a su equipo de gobierno, "tiene un modelo de ciudad". "Hay que seguir con él, en este caso también de la mano de Jaén Merece Más", ha apostillado.

Ha garantizado, además, que el Grupo Parlamentario Socialista trabajará en el Parlamento andaluz, el Congreso y el Senado "para reivindicar ante el Gobierno de España y ante la Junta de Andalucía las infraestructuras y servicios que son fundamentales en la provincia y claves en la ciudad de Jaén".

MENTIRAS

Reyes se ha detenido en la acción autonómica para pedir "que cumpla" con la capital jiennense. "Moreno Bonilla no le dice la verdad ni al médico. Es una constante desde que llegó al Gobierno de la Junta. Es la mentira personificada. Miente con un descaro espectacular", ha denunciado.

Al hilo, ha reprochado que haga "anuncios que luego no se cumplen", como "Jaén ciudad del fútbol sala o Jaén provincia del turismo de interior". Frent a ello, ha lamentado que "no ha hecho absolutamente nada por el turismo, sino todo lo contrario", como se vio "en Fitur el año pasado", y "tampoco ha construido la Ciudad Deportiva que decía que iba a construir".

Igualmente, ha hablado de la reciente presentación de la alianza andaluza del biogás, donde el presidente del Ejecutivo andaluz apuntó que Jaén puede covertirse en "capital española" de este tipo de energía.

"Mucho nos tememos que lo único que hay detrás de ese anuncio es lo que ya está habiendo, que son empresas que han decidido instalarse en esta provincia aprovechando los fondos Next Generation y las potencialidades que tenemos en biomasa y residuos del olivar, con proyectos que ya están en marcha en Martos, Mengíbar y otros puntos de la provincia", ha considerado.