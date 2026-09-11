PSOE de Jaén urge a la Junta a solucionar el "desaguisado" con el transporte escolar y afea que se repita "un año más"

Ángeles Díaz y Víctor Torres en la reunión con responsables de Unibús. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que intervenga de inmediato para arreglar "el nuevo desaguisado" con el transporte escolar en la provincia y que se repite "un año más".

"Es una vergüenza que, curso tras curso, la Junta siga abandonando a centenares de familias con el transporte escolar de esta tierra. Si es incompetencia, deberían depurar ya responsabilidades políticas. Pero esto es una incompetencia tan reiterada que más bien parece falta de voluntad para arreglarlo o directamente mala fe", ha afirmado en una nota la parlamentaria Nines Díaz.

Así lo ha indicado en una nota tras la reunión que, junto al parlamentario Víctor Torres, ha mantenido con responsables de Unibús, la asociación de empresas de transporte de viajeros por carretera en la provincia.

Díaz ha explicado que Jaén "es la única provincia de toda Andalucía con estos gravísimos problemas de transporte escolar, que en estos momentos afectan "a más de 150 rutas" entre Infantil, Primaria y Secundaria.

"Estamos hablando de que hay más de 4.000 usuarios de transporte escolar en la provincia y que esto podría llegar a perjudicar a cerca del 70 por ciento", ha dicho. En este sentido, ha apuntado que "lo peor está por llegar" porque buena parte de las rutas son las correspondientes a Secundaria, que comienza el próximo martes.

Por tanto, según ha añadido, la Junta de Andalucía "tiene tres días para arremangarse de una vez y dar una solución a este problema que ha vuelto a generar por su falta de planificación y su improvisación".

Al respecto, ha señalado que la situación obedece a una adjudicación que viene prorrogándose desde 2016 sin que la Junta actualice la tabla de precios para adaptarse a los costes reales. Algo que "no es de recibo", máxime con el incremento que se ha producido específicamente estos últimos años a consecuencia de las crisis internacionales.

La parlamentaria socialista ha lamentado que esta "racanería" del Gobierno autonómico "la paga" la provincia de Jaén, las familias y la "de manera especial el medio rural, que es el más afectado".

"Una vez más, los hechos contradicen el discurso de Moreno Bonilla. Cuando la Junta cierra colegios, recorta aulas y ahora empieza a cargarse el transporte escolar, lo que está haciendo es sembrar despoblación en nuestros pequeños municipios. Eso es lo que está haciendo la derecha andaluza con su deterioro de la educación pública", ha concluido.