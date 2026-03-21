El PSOE de Jaén valora la "inyección millonaria" del Gobierno con las ayudas por el temporal en la provincia

Archivo - El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, durante una comparecencia en foto de archivo. - PSOE - Archivo

JAÉN 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, valora la "histórica respuesta" que acaba de dar el Gobierno de España para paliar los daños causados por el temporal en la provincia de Jaén. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido el 100% de las ayudas solicitadas a la práctica totalidad de municipios de la provincia, un hito sin precedentes que trae otra lluvia de millones a nuestros pueblos para reparar los destrozos de las borrascas y contribuir decisivamente a la recuperación de los pueblos".

"Son ayudas de alto voltaje con el sello socialista de este Gobierno, de un partido que sabe gestionar, que sabe atender las necesidades de la gente y que reacciona con rapidez y contundencia en situaciones como ésta. Aquí no hay propaganda ni publirreportajes, aquí hay compromiso real, efectividad y recursos millonarios encima de la mesa", sentencia la formación en un comunicado.

Latorre señala que el Ejecutivo "vuelve a demostrar que es un Gobierno ejemplar, que da la cara y que afronta los problemas con la firme determinación de ayudar a la gente y a los municipios", destaca el dirigente socialista, al tiempo que agradece esta "inyección millonaria" que recibe la provincia, que de este modo "vuelve a sentir el aliento de su Gobierno en un momento de enorme dificultad como éste".

En este sentido, Latorra recuerda que el temporal provocó desalojos y evacuaciones, numerosos daños en infraestructuras y equipamientos municipales, así como perjuicios a empresas, comercios y autónomos, daños todos ellos que con la publicación de este sábado en el BOE "van a quedar cubiertos con las ayudas del Gobierno de España".

El líder socialista afirma que éste es un Gobierno "que nunca se ha escondido, que gestionó y coordinó la emergencia durante el temporal desplegando todos sus recursos y que no ha perdido ni un solo segundo después para activar un potente plan de ayudas que va a movilizar más de 7.000 millones de euros".

Además de la reparación de infraestructuras municipales, este "escudo social" también llegará de manera inminente a los agricultores y ganaderos de la provincia, con ayudas directas de entre 5.000 y 25.000 euros.