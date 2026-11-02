El PSOE-A lamenta el "giro hacia la ultraderecha" de Moreno con unos presupuestos de "privatización y censura"

El portavoz socialista en la comisión de Desarrollo Estatutario y secretario adjunto de Organización del PSOE de Andalucía, Alejandro Moyano. - PSOE-A

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la comisión de Desarrollo Estatutario y secretario adjunto de Organización del PSOE de Andalucía, Alejandro Moyano, ha anunciado este lunes que los parlamentarios socialistas acudirán a las comisiones de presupuestos en la Cámara autonómica "con los deberes hechos, con rigor, responsabilidad y una profunda indignación ante el giro hacia la extrema derecha de Moreno Bonilla plasmado en las cuentas públicas".

Moyano ha recordado de que son los primeros presupuestos de la coalición del Partido Popular y Vox, y ha señalado que el grupo socialista exigirá conocer al detalle "hasta dónde han llegado las exigencias de la ultraderecha y qué consecuencias directas van a sufrir los andaluces" tras haber analizado en profundidad "tanto lo que falta como lo que nunca debería haber aparecido " en las cuentas públicas.

El dirigente socialista ha alertado del "riesgo real" de que Vox imponga en Andalucía "su agenda ideológica de recortes, vetos y censura cultural ", tal y como ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas. "Dudamos de si Moreno va a permitir que la ultraderecha condicione qué cultura merece respaldo y financiación pública y cuáles no, cuando la cultura debe ser un espacio irrenunciable de libertad y no de imposición política ", ha remarcado.

Además , Moyano ha criticado el "avance continuo" en la privatización de los servicios esenciales, y ha alertado de que la comunidad atraviesa "un tiempo muy oscuro para los servicios públicos" debido a la hoja de ruta del Ejecutivo del PP. El parlamentario ha acusado al Gobierno andaluz de "coger el dinero de todos para enriquecer a unos pocos y debilitar lo público ", asegurando que el PSOE -A pondrá la lupa sobre cada partida destinada a la gestión privada.

Por último, el portavoz socialista ha situado las políticas de vivienda como otro de los ejes prioritarios del debate presupuestario, recordando que "la vivienda se ha convertido en una auténtica emergencia social en Andalucía mientras el Gobierno de Moreno sigue sin hacer absolutamente nada ". Por ello, ha concluido que esta discusión "no puede quedarse encerrada entre las paredes del Parlamento" y debe trasladarse a toda la sociedad andaluza.