El PSOE lamenta que "no hay ayuntamiento en Jaén", con PP y JM+ "viviendo de las rentas" tras un año en el gobierno

JAÉN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha lamentado que "ahora mismo no hay ayuntamiento en Jaén", ya que el equipo de gobierno (PP-Jaén Merece Más) lleva "un año viviendo de las rentas, de la herencia que dejó el PSOE".

"Si quitamos el legado de Julio Millán a estos doce meses, lo único que queda es el vacío. Lo que queda es un inmenso agujero negro en la Plaza de Santa María", ha afirmado este martes en rueda de prensa, junto al exalcalde y secretario general de la agrupación capitalina.

Reyes ha denunciado que "no hay alcalde, no hay proyecto de presente y futuro, no hay gestión, se ha perdido el pulso, la ciudad ha vuelto a estancarse y el Ayuntamiento se ha vuelto invisible, nuevamente sumido en la parálisis como en los años más oscuros del PP". En este punto, ha considerado que "la capitalidad de Jaén vuelve a estar en peligro".

Por ello, Reyes ha señalado que este casi primer año de gobierno tras las elecciones municipales de mayo de 2023 "se salda con un gran suspenso" para PP y JM+, con un Consistorio que "necesita mejorar".

"Se acabó la siesta. Jaén no puede seguir así. Jaén no se puede permitir otros tres años en blanco. Ser alcalde comporta una responsabilidad muy grande, no es un simple postureo institucional, que es lo que tenemos ahora", ha manifestado.

Ha destacado, además, que Millán ganó las elecciones y que no gobierna porque Jaén Merece Más "se echó en brazos del PP a cambio de nada". "Le han dado la Alcaldía al PP a cambio de nada, porque nada es la gestión que hemos visto en estos doce meses, con un acuerdo firmado con 101 medidas que todo el mundo ha podido comprobar que ha sido un auténtico paripé", ha reprochado el responsable socialista.

En este punto, ha aludido a la intención del equipo de gobierno de reclamar al Gobierno de España el documento en el que habían estado trabajando PSOE y Jaén Merece Más para una posible moción de censura en el Ayuntamiento y ha precisado que PP y JM+ "sí tienen un acuerdo firmado ante notario que les vincula y que no se está cumpliendo".

"Lo que es muy triste es que el PP y, especialmente Jaén Merece Más, estén leyendo el documento que no se firmó y no se acaben de leer el documento de acuerdo con acta notarial que sí firmaron ellos y que, por lo visto, ahora no quieren leerlo y no quieren ni verlo. Entiendo que el alcalde no quiera sacarlo, pero lo que no entendemos es por qué no lo saca el portavoz de Jaén Merece Más, que sí tiene la obligación de hacerlo. ¿De esto no están pendientes y sí de un documento que no existió?", ha cuestionado.

Igualmente, ha afeado que esas exigencias de PP y JM+ "sean nulas" con el Gobierno andaluz y ha advertido de que el Ayuntamiento de Jaén "no puede ser un vasallo de la Junta", que es la administración con las mayores competencias en la ciudad.

"Son un equipo de gobierno dócil con la Junta, porque son incapaces de exigir a Moreno Bonilla que cumpla sus compromisos. No hay inversiones de la Junta en la capital y aquí nadie levanta la voz porque prima el servilismo de PP y JMM", ha criticado, no sin hablar de "proyectos estancados" como el tranvía, la Ciudad Sanitaria, la Ciudad de la Justicia o los distribuidores.

PACTO ANTE NOTARIO QUE "NO SIRVE PARA NADA"

Por su parte, el secretario general del PSOE de la capital y portavoz en el Ayuntamiento ha señalado que este es "un año perdido" con un Gobierno "que ni funciona ni gestiona". "El estreno en política de JM+ nos trajo de nuevo al PP que la ciudad de Jaén quiso desterrar, una ciudad que se han encontrado en mejores condiciones que lo hicimos nosotros en 2019 pero que en un año se ha estancado", ha dicho.

Ha añadido que este primer año de gobierno "lo marca una firma de un pacto ante notario que no sirve para nada ni se cumple, un alcalde que presumía de gran gestor pero que no ha cumplido ni uno solo de sus compromisos electorales como no subir impuestos, tener un presupuesto y crear empleo e inversión.

Millán se ha referido, así, a "dos partidos que lo único que han hecho ha sido paralizar el ritmo de la ciudad, practicar la política de tierra quemada renunciando a obras y proyectos licitados y adjudicados importantes para Jaén y vivir de las rentas". "Solo doce meses después, el único balance que pueden hacer es que el PSOE sigue estando detrás de las obras y equipamientos que tienen para vender", ha apostillado.

Al hilo, ha apuntado que "ni siquiera se ha desenrollado la alfombra roja al inversor que prometían" y ha recalcado que "nunca esta ciudad necesitó de un coach o un project manager para suplir la falta de liderazgo y gestión de un alcalde".

"El PSOE dejó una imagen positiva y un gran trabajo y la gente en general y los empresarios nos dicen ahora cuando se habla con ellos que Jaén vuelve a estar estancada. Jaén pierde capitalidad y su reputación como motor de la provincia", ha sentenciado.

Al respecto, ha anunciado una campaña para explicar "el año perdido" de PP y JM+ en el Ayuntamiento. Ha agregado que la aportación de ambas formaciones ha dado lugar a que el presupuesto de la Junta cuente con 73 millones menos para la provincia "con un partido que decía venía a luchar contra el ninguneo de las administraciones" y a que no se pida el cumplimiento de ninguna de las 101 medidas del pacto ante notario.

FONDO DE CONVERGENCIA "A CERO"

Entre ellas "sigue a cero la medida estrella", el Fondo de Convergencia Socioeconómica, un plan millonario clave para JM+ por el que la Junta reduciría con aportaciones el desequilibrio con otras provincias. A ello ha sumado que "por la incapacidad" de Agustín González Romo y Manuel Vallejo, como alcalde y primer teniente de alcalde, "se han dejado de ejecutar en un año proyectos por 43 millones de euros que de haber seguido el PSOE en el Ayuntamiento de Jaén estarían en marcha".

Entre ellos, ha resaltado los siete millones del hotel Rey Fernando que un empresario ponía sobre la mesa para su reforma y apertura, los nueve del colector de los puentes y el sendero fluvial de 30 kilómetros o el Distribuidor Este, que "con proyecto redactado la Junta no ha querido licitar siendo del mismo signo que el Ayuntamiento".

Igualmente, ha hablado del carril bici entre el Olivo Arena y el Jaén Plaza (2,2 millones), la segunda fase de Los Cañones, (2,2 millones) o la apertura como recursos turístico y cultural de San Miguel (500.000 euros) y el arreglo de calles en el casco antiguo ya adjudicadas (871.000 euros).