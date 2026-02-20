PSOE-A lamenta que el PP-A responda con "insultos y pelea estéril" a las "soluciones" de Montero para los andaluces

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en una foto de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha lamentado este viernes que la "única respuesta" del PP-A que lidera Juanma Moreno, "cada vez" que la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "ofrece soluciones y financiación para los andaluces, sea la de los insultos y la pelea estéril".

Así lo ha expresado Francisco Cuenca en un comunicado en el que se ha declarado "cansado" de esas "peleas inútiles" del PP contra el Gobierno central, "aunque acaben perjudicando a los andaluces", y ha emplazado al presidente andaluz a que "abandone la trinchera y la bronca, y arrime el hombro junto al PSOE y al Gobierno de España por el bien de Andalucía".

El portavoz socialista ha remarcado, en un mensaje dirigido a los dirigentes del PP andaluz, que María Jesús Montero "ha puesto sobre la mesa 7.000 millones de euros de ayudas, que beneficiarán al conjunto de familias y trabajadores andaluces afectados por el temporal" que ha afectado a la comunidad en las últimas semanas, y que pueden solicitarse desde este mismo viernes, según ha destacado.

El dirigente socialista ha subrayado además que María Jesús Montero también ha ofrecido a Andalucía acogerse a un nuevo modelo de financiación en la que es "la comunidad más beneficiada", ya que recibiría "5.700 millones de euros más al año", y ha criticado que el Gobierno del PP-A se ha "negado a acogerse a ello".

Cuenca ha lamentado también que "el PP andaluz se haya negado a la condonación de la deuda, que reducía a la mitad la cantidad que Andalucía debería pagar", y ha concluido criticando que el PP-A y Juanma Moreno "continúan en la confrontación con el Gobierno central, mientras que el PSOE y María Jesús Montero se dedican a impulsar medidas que benefician a Andalucía", según ha zanjado el portavoz socialista.