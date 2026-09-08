El PSOE de Lanjarón (Granada) pide al gobierno local "máxima transparencia" tras el accidente mortal en el Tajo Colorao

Vista aérea de Lanjarón, en la Alpujarra de Granada. - WEB AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN

LANJARÓN (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Lanjarón (Granada) ha pedido al gobierno local del PP "máxima transparencia" tras el accidente en las obras de la pasarela del Tajo Colorao que el pasado 31 de agosto se cobró la vida de un trabajador, motivo por el cual ha elevado al pleno municipal una batería de preguntas.

Tras mostrar su pésame y apoyo a la familia del fallecido, el portavoz socialista, Andrés Chaves, ha señalado que el grupo municipal del PSOE quiere conocer "si el Consistorio se ha personado, interviene o colabora de alguna forma en las diligencias judiciales y administrativas abiertas para esclarecer las circunstancias de esta desgracia".

Asimismo, los socialistas interpelan en su escrito al gobierno local para que explique "si conoce la identidad del fallecido, si se ha puesto a disposición de sus familiares para prestarle apoyo institucional y para qué empresa trabajaba esta persona".

Chaves también ha indicado que entre todos esos asuntos se incluye cuestiones relacionadas con qué medidas está adoptando el Ayuntamiento para garantizar esa "máxima transparencia", que reivindican desde el grupo municipal socialista, así como "la colaboración con las autoridades competentes durante la investigación".

En el ámbito de la seguridad laboral, los socialistas plantean al equipo de gobierno que preside Eric Escobedo (PP) si dispone de documentación que acredite el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud exigibles en esta actuación.

Por último, Chaves ha apuntado que el gobierno local de aclarar "si tiene previsto facilitar a los grupos municipales y a la ciudadanía los informes y conclusiones que se deriven de la investigación para depurar, en su caso, las responsabilidades que correspondan".

FALTA DE TRANSPORTE AL HOSPITAL DE MOTRIL

Por otro lado, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Lanjarón ha criticado el que ha considerado un año de "absoluta inacción" del PP ante la falta de transporte al Hospital de Motril. Chaves ha señalado que el pleno aprobó por unanimidad en agosto de 2025 una moción socialista para mejorar las frecuencias del autobús. "Tras el voto favorable y la foto de rigor, ha pasado un año y Eric Escobedo y su equipo no han hecho absolutamente nada", ha dicho.

"El gobierno local del PP debe despertar de su letargo y cumplir con la palabra dada ante el pleno y defender los derechos de las y los vecinos de Lanjarón ante la Junta de Andalucía. No nos vamos a callar ante este olvido institucional, exigimos que se ejecute la moción de forma inmediata y se reclamen las frecuencias de transporte que Lanjarón merece y necesita por justicia y salud", ha apostillado.