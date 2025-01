El PSOE lleva al Pleno de la Diputación de Córdoba mociones sobre inversión en infraestructuras hídricas y caminos

CÓRDOBA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha informado este miércoles de las dos mociones que el Grupo Socialista llevará a Pleno de la institución provincial la próxima semana, relativas a inversiones en infraestructuras hídricas en Córdoba y, por otro lado, sobre la mejora de la red de caminos públicos rurales.

Según ha informado el PSOE en una nota, con la primera de ellas se pretende que "la inversión de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba en infraestructuras hídricas sea proporcional a lo recaudado a través del canon del agua, un impuesto que el Gobierno de Juanma Moreno ha recuperado y que en el último ejercicio en vigor, en 2021, supuso alrededor de 140 millones de euros ingresados en toda la comunidad".

De igual modo, el PSOE instará a los diputados provinciales a exigir a la Junta de Andalucía "que ejecute lo antes posible las infraestructuras hídricas, de saneamiento y de depuración de aguas ya proyectadas en la provincia de Córdoba, así como a definir las nuevas necesidades que hayan podido surgir".

Romero ha recordado que el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma es un tributo propio de la región que grava la utilización del agua de uso urbano, y que entró en vigor en 2011 para posibilitar la financiación de estas infraestructuras, correspondientes al ciclo integral de dicha agua de uso urbano, siendo los contribuyentes los usuarios de este servicio.

El portavoz socialista ha recordado que "el Gobierno de Moreno suspendió temporalmente este impuesto en 2023 por los efectos de la inflación sobre familias y empresas, pero lo recuperó en la Ley de Presupuestos de 2024".

Ello debe ser, según entiende Romero, "porque ahora el PP ve mejor la situación de las familias y empresas y ya no se acuerda de cuando en 2010 el PP presentó en el Consultivo un posible recurso de inconstitucionalidad del impuesto y durante años registró numerosas mociones para la supresión de este gravamen, al que el propio Moreno tachó en 2015 de atraco a los bolsillos de los andaluces".

Romero ha reprochado el "engaño electoral" de Moreno, "que prometió derogar este impuesto en campaña electoral cuando estaba en la oposición y cuando gobernó lo mantuvo, y que ahora nuevamente lo recupera, pese a que en estos momentos hay 700 millones de euros de remanentes sin gastar, que deberían haberse ejecutado en nuevas infraestructuras".

"Nosotros no estamos en contra de la aplicación nuevamente del canon del agua; lo que no estamos de acuerdo es con el destino de los fondos recaudados, que no son proporcionales a lo recaudado en cada provincia andaluza", ha señalado Romero.

Por otro lado, el PSOE presentará una segunda moción para instar a la Junta de Andalucía a que, a la mayor brevedad, proceda a la aprobación de un Plan de Mejora de Caminos Públicos Rurales de Andalucía, con objeto de mejorar las infraestructuras de acceso a las explotaciones agrarias y, en consecuencia, incrementar el potencial productivo y la competitividad de estas.

Este plan, según ha indicado Romero, "debe contemplar actuaciones directas sobre infraestructuras rurales (caminos) de titularidad pública municipal, que serán financiadas con cargo al Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, y realizadas por la Consejería competente en materia de Agricultura, y sus entes instrumentales. Una vez finalizada la obra, hecho que se materializa con el acta de recepción y entrega, la entidad local titular de la infraestructura se haría cargo de la conservación y mantenimiento del camino".

Además, la propuesta socialista pide la declaración de interés general de la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre estas actuaciones durante el periodo de vigencia de la PAC 2023-2027, "para acelerar los trámites y la ejecución de las obras en la red de caminos rurales, cuya función principal es conectar los núcleos rurales con las explotaciones agrarias, con el fin de mejorar y potenciar la competitividad de estas explotaciones".

Romero ha argumentado que "el estado de los caminos rurales tiene un gran protagonismo en el desarrollo agrario y ganadero, en la medida que repercuten directamente en el tiempo de trabajo en las explotaciones, en el acceso de sus trabajadores y trabajadoras, en la entrada de insumos y maquinaria, así como en la salida en óptimas condiciones de la producción agraria", y "también tiene otros efectos públicos imprescindibles, como el de facilitar el tránsito de personas, vehículos y maquinaria, dinamizar el tejido productivo, mejorar la calidad del turismo rural y fijar la población".

Por todo lo anterior, el PSOE requiere de "un mayor apoyo" de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos, "a través de ejecuciones directas y ayudas en especie, para asegurar un buen servicio, que persiga mejorar la red; reducir el tiempo y los costes de acceso a los mercados de los productos e insumos, aumentando la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas; mejorar la conexión entre los núcleos de población y los centros de producción y reducir la vulnerabilidad de los caminos rurales frente a los efectos de una climatología adversa, disminuyendo sus costes de mantenimiento".