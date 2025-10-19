PSOE-A pedirá esta semana desde el Parlamento a la Junta que impulse una ley andaluza de Formación Profesional

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo (c) durante la visita al Centro Integrado de Formación Profesional Aeroespacial Javier Imbroda. A 30 de septiembre de 2025, en La Rinconada, Sevilla. (Foto de archivo) - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender en el Pleno del Parlamento el próximo jueves, 23 de octubre, una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quiere instar al Gobierno de la Junta a "impulsar una Ley Andaluza de Formación Profesional que garantice un modelo público, inclusivo y de calidad, con financiación suficiente y con participación de la comunidad educativa, agentes sociales y sectores productivos".

Así figura en la primera de las reivindicaciones recogidas en esta iniciativa del PSOE-A, consultada por Europa Press, relativa a "reforzar la Formación Profesional pública en Andalucía y limitar la privatización".

De este modo, el Grupo Socialista quiere también con esta iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "dignificar y valorar el trabajo del profesorado de Formación Profesional, reforzando sus condiciones laborales y profesionales, e incorporando la equiparación salarial de los profesores técnicos de FP con el resto de cuerpos docentes, en línea con las reivindicaciones históricas del colectivo".

Otra propuesta del PSOE-A incluida en esta proposición no de ley es la de instar a la Junta a "ampliar y mejorar la oferta de plazas de Formación Profesional para alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), garantizando recursos personales y materiales suficientes para asegurar una educación inclusiva y de calidad".

De igual modo, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno andaluz a "ampliar el número de plazas y modalidades formativas de la oferta pública de FP 'online', asegurando el acceso universal a estas enseñanzas, especialmente para estudiantes de zonas rurales, personas trabajadoras y colectivos con dificultades de conciliación".

En quinto lugar, el PSOE-A pide con esta PNL que el Parlamento inste a la Junta a "reforzar y expandir la red de centros públicos de FP, ampliando la oferta formativa en sectores emergentes clave como la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, la biomedicina, la ciberseguridad, las energías renovables y la economía verde, con dotación presupuestaria suficiente y plazo máximo de ejecución en el curso 2026/2027".

Finalmente, la batería de reivindicaciones incluidas en esta iniciativa socialista se completa con la propuesta de instar al Gobierno andaluz a que, "en el plazo máximo de doce meses, se presente un plan detallado que contemple la ampliación de la red de centros públicos de FP, especialmente en las zonas rurales y de difícil acceso, así como la creación de nuevas especialidades formativas en los sectores estratégicos mencionados".

La idea del PSOE-A es que dicho plan incluya "un calendario de ejecución, indicadores de seguimiento y medidas concretas para garantizar que la FP pública sea accesible y de calidad para toda la juventud de Andalucía".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta PNL, el Grupo Socialista reivindica la FP como "una de las principales herramientas para la cualificación profesional y el desarrollo económico de nuestra sociedad", así como defiende que, "en un momento en el que el mercado laboral requiere de profesionales altamente capacitados en diversos sectores", se presenta como "una opción fundamental para garantizar la empleabilidad y la competitividad de los trabajadores" de la comunidad autónoma.

El PSOE-A sostiene en esta iniciativa que, en Andalucía, "la Formación Profesional pública ha jugado un papel esencial en la creación de oportunidades para los jóvenes, contribuyendo a la equidad y la inclusión social", si bien "en los últimos años" se ha asistido en esta comunidad a "un proceso de privatización progresiva de este ámbito formativo, favoreciendo la expansión de centros privados que, en muchos casos, operan con criterios económicos más que pedagógicos, favoreciendo un sistema que, lejos de democratizar el acceso a la educación, lo limita según la capacidad económica de las familias".

Según abunda la iniciativa, "la situación en Andalucía se agrava al monopolizar desde la iniciativa privada, tanto universitaria como de formación profesional, la formación estratégica emergente en sectores clave como la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, la biomedicina y la ciberseguridad", que "van a definir la economía, el empleo y la competitividad de las próximas décadas".

"Si dejamos que sean empresas privadas las que marquen la pauta, lo que se abre es una fractura social de enormes dimensiones", avisan desde el Grupo Socialista en esta PNL que denuncia que "este modelo atenta frontalmente contra el principio de igualdad de oportunidades que se garantiza desde la educación pública", así como augura que, "de seguir así, aquellos que cuenten con los recursos económicos podrán subirse al tren de la economía del futuro, y los que solo cuenten con su talento, pero carezcan de los recursos para acceder a estas formaciones, correrán el riesgo de quedarse en el andén".

"La consecuencia de este modelo es clara: un sistema injusto y desigual en el que Andalucía terminará desperdiciando talento y se agravarán las brechas sociales", aseveran desde el PSOE-A, que asevera en esta PNL que la educación pública "no puede llegar tarde a esta cita con el futuro", y, "o Andalucía garantiza desde lo público que los sectores emergentes, que definirán el desarrollo de la economía global, estén al alcance de la ciudadanía, o estaremos escribiendo la crónica anunciada de una nueva desigualdad, la del futuro".

La iniciativa socialista advierte asimismo de que "la falta de apoyo del Gobierno andaluz a un modelo público de Formación Profesional está generando consecuencias directas en los hogares andaluces", de tal forma que "la escasa expansión de la oferta pública de FP, especialmente en sectores emergentes clave, obliga a muchas familias a recurrir a la formación privada, cuyos costes son significativamente más altos".

"Por tanto, es urgente que el Gobierno andaluz se comprometa a ampliar y reforzar la Formación Profesional pública, garantizando su accesibilidad y calidad para toda la ciudadanía, sin importar su nivel económico, y asegurando que los recursos públicos se destinen exclusivamente a la formación pública, en lugar de favorecer a la educación privada y concertada", sostienen desde el PSOE-A para justificar la presentación de esta PNL.

El Grupo Socialista aboga así con esta iniciativa a que Andalucía, "desde lo público", sea "líder en la formación de profesionales altamente cualificados" en campos como los de la digitalización, la biomedicina, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Desde el PSOE-A ven además "urgente reforzar el sistema público de Formación Profesional" en Andalucía, "ampliando la oferta de plazas, mejorando los recursos destinados a estos centros y evitando la desregulación que está permitiendo la proliferación de ofertas formativas privadas que no garantizan la calidad ni el acceso universal", según sentencia el Grupo Socialista en su proposición no de ley.