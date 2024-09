El PSOE pide a la Diputación de Córdoba que "meta el turbo" para que los presupuestos de 2025 entren en vigor en enero

CÓRDOBA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha exigido al presidente de la Corporación provincial, el popular Salvador Fuentes, que "meta el turbo" a la tramitación y presentación del proyecto de Presupuestos de la Diputación para 2025, todo ello con vistas a que entren en vigor el 1 de enero del próximo año y "se eviten demoras en la aplicación de las cuentas provinciales como las acontecidas este año".

Según ha señalado el PSOE en una nota, Romero ha afirmado que dichas "demoras" están "provocando perjuicios tales como una baja ejecución de las partidas y tardanza en la aprobación de distintos programas provinciales con una afección perjudicial directa en los municipios".

Romero ha insistido en que "ya no hay excusas para no tener a tiempo los Presupuestos de 2025 porque no hay citas electorales ni cualquier otro contratiempo que pueda afectar al normal funcionamiento de la Institución", por lo que ha conminado al Gobierno de Salvador Fuentes a "acelerar la presentación de las cuentas y a retomar los contactos con los distintos partidos políticos para poder llegar a acuerdos y consensuar las principales acciones financieras e inversoras".

En este sentido, se ha referido a que el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas es un "foro perfecto" para que los regidores locales "expresen su opinión sobre el proyecto de Presupuestos de 2025 y si responden o no a sus expectativas y necesidades reales", por lo que ha reiterado al equipo de Gobierno provincial que constituya "a la mayor brevedad un órgano consultivo que lleva un año de demora en su funcionamiento".

Además, el socialista ha expuesto que "la aplicación de las cuentas de este 2024 nos lleva a reclamar a Fuentes más agilidad, más eficacia y más trabajo de cara a 2025", y ha puesto como ejemplo "la baja ejecución presupuestaria en el primer trimestre del año, donde sólo se había puesto en carga el 11,75 por ciento del Presupuesto".

Romero ha subrayado que "desde que se aprobó el Presupuesto a finales de febrero se han presentado programas que son los mismos proyectos de antes, pero con distintos nombres", y que han sido "muchos los alcaldes y alcaldesas de distintos colores políticos quienes les han trasladado su preocupación por la demora y paralización de los proyectos".

Todo ello, además, "ha repercutido en cambios de programas y modificaciones presupuestarias porque no ha dado tiempo a la ejecución de los mismos", entre los que Romero ha citado "los Planes Provinciales o de Aldeas, y el retraso acumulado en el Plan Invierte".

En este contexto, el Grupo Provincial Socialista ha reclamado a la Diputación la elaboración de unos presupuestos "acordes a las necesidades de la provincia" y que "tengan consideración las peticiones que ha recibido el PSOE de alcaldes y alcaldesas del medio rural para su incorporación al presupuesto".

Así, José Antonio Romero ha defendido "unos Presupuestos para 2025 más sociales y realmente ejecutables en tiempo y forma", por lo que ha insistido en que deben de estar aprobados para ser aplicables desde el 1 de enero, y que incluyan, entre otras demandas, un Plan de Empleo que ayude a evitar la despoblación y un aumento considerable de las partidas para el Plan Invierte".

"Se debe poner coto a las cuantías para subvenciones nominativas que el presidente y los diputados del equipo de Gobierno conceden de modo arbitrario, como estamos viendo desde el inicio de mandato, y debemos avanzar en la necesidad de aumentar la partida de los Planes Provinciales y en abordar cuestiones como la creación de una Oficina Técnica para ayudar a los consistorios más pequeños en la tramitación de contratos públicos y fondos europeos, o en las peticiones de dotación de personal en distintas unidades de la institución que alertan de que la disminución de efectivos les impide asumir todas sus obligaciones", ha concluido.