El PSOE pide duplicar las ayudas municipales en Córdoba y congelar las tarifas de agua y basura por la guerra en Irán

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González. - PSOE

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha exigido al alcalde, José María Bellido (PP), y al presidente de la Junta de Andalucía, el también popular Juanma Moreno Bonilla, que actúen "de manera inmediata para proteger a las familias" cordobesas "ante el impacto económico que ya está provocando la escalada internacional tras la guerra impulsada por Estados Unidos en Irán", y ha reclamado, en clave local, que "se dupliquen las ayudas municipales al alquiler, emergencia social y familias" y que "se congelen las tarifas de agua y basura".

Según ha informado el PSOE en una nota, González ha subrayado que "no caben excusas ni dilaciones cuando lo que está en juego es la economía de miles de familias" y ha puesto en valor que "el Gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente, ya está desplegando medidas para amortiguar los efectos de la crisis, actuando con responsabilidad y anticipación".

Frente a ello, la edil socialista ha lamentado que tanto el Ayuntamiento de Córdoba como la Junta de Andalucía "siguen sin dar una respuesta a la altura", manteniendo decisiones que "van en dirección contraria a lo que necesita la ciudadanía".

En este sentido, ha exigido a Bellido "la paralización inmediata de la subida del 4% en el recibo del agua prevista para 2026 y 2027, así como la congelación del incremento del 2,2% en la tarifa de recogida de basura", pues "subir tarifas en un momento de incertidumbre económica es dar la espalda a las familias. No se puede pedir más esfuerzo a quienes van a tener que hacer equilibrios para llegar a fin de mes", ha señalado González.

Además, la socialista ha reclamado "reforzar de manera urgente el escudo social municipal, duplicando las partidas destinadas a ayudas al alquiler (1,7 millones de euros), ayudas de emergencia social (1,5 millones) y ayudas a las familias (0,5 millones)". Al respecto, ha agregado que "vienen meses difíciles" y "la obligación de las administraciones es anticiparse y proteger, no esperar a que el problema estalle en los hogares".

La concejala socialista ha sido especialmente crítica con Moreno Bonilla, al que ha acusado de "no estar cuando Andalucía más lo necesita", y ha instado a Bellido, también como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a que "exija a la Junta una reacción inmediata".

En opinión de la socialista no se puede "seguir esperando", ya que "este conflicto no va a ser corto y sus efectos ya están llegando a las familias", por lo que "o se actúa ya o volverán a pagar los mismos de siempre", ha advertido.

Para concluir, González ha remarcado que "los ayuntamientos no paran guerras, pero sí tienen la responsabilidad de proteger a su gente frente a sus consecuencias", motivo por el que ha exigido a ambas administraciones "estar a la altura del momento y del esfuerzo que están haciendo las familias cordobesas".