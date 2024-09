El PSOE pide la inclusión "contundente" de la A-306 como autovía en el Pitma y la Junta defiende la mejora realizada

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado una modificación del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma) para incluir "clarísimamente" y de forma "contundente" la apuesta de la Junta por convertir en autovía la A-306, mientras que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha defendido las actuaciones de mejora en esta vía.

"El único gobierno que está haciendo algo en esta carretera es el gobierno de Juanma Moreno: 15 millones de euros invertidos y seguimos trabajando en ella, como no puede ser de otra forma", ha afirmado este jueves Díaz en respuesta a la pregunta que la diputada del PSOE Isabel Ambrosio ha formulado sobre la citada vía, que une El Carpio (Córdoba) y Torredonjimeno (Jaén).

Al respecto, ha indicado que la A-306 tiene 58 kilómetros de extensión y, "a pesar de su estado, con un firme muy deteriorado y unos accesos sin asfaltar que condicionan su seguridad vial, no había sido objeto de ninguna intervención para mejorarla desde hace muchos años".

"Este Gobierno decidió afrontar esa situación y a la espera de dar una solución más a largo plazo, no dejar pasar más el tiempo y acometer actuaciones que permitan mejorar cuanto antes ese estado de la carretera y contribuir a la seguridad de todos", ha añadido.

La consejera ha precisado que, "dada la longitud de la vía" y "la limitación del presupuesto", se ha planteado "esa obra por tramos". Recientemente, han concluido las ejecutadas en un tramo de 15,16 kilómetros en el término de Torredonjimeno con "una inversión de 15 millones de euros" y con las que, a su juicio, se "ha logrado una mejora sustancial de la seguridad vial".

La actuación ha incluido la incorporación de dos kilómetros de carril adicional para vehículos lentos, el refuerzo del firme y "la construcción de 16,4 kilómetros de camino de servicios pavimentados que han permitido reordenar 51 accesos directos existentes". También "se han ejecutado cinco nuevas intersecciones con carriles de cambio de velocidad y carriles de espera para giro a la izquierda y mejorando cinco existentes".

"RATONERA"

Unas obras cuyo resultado ha cuestionado la parlamentaria del PSOE, quien ha aludido a su "inauguración de tercera" este verano, sin la consejera y sin "los bombos y platillos que suelen acompañar" estos actos. Además, ha mostrado su preocupación por "cómo han bautizado los usuarios, los vecinos y las vecinas de las localidades afectadas": "la ratonera".

"Las vías de servicio, que estaban justificadas por la presencia de los vehículos agrícolas y que ralentizaban mucho el tráfico y que han supuesto un riesgo, a día de hoy los vecinos lo que dicen es que no se termina de ver por allí a ningún tractor, a ningún vehículo agrícola", ha comentado.

A ello ha sumado que "las líneas continuas permanentes obligan a reducir los límites de velocidad", provocando fundamentalmente que "el tiempo en el trayecto hayan aumentado". Además, "se ha reducido el ancho del carril de la vía con la colocación de las biondas" y "la sensación de estrangulamiento" genera "miedo".

Por ello, al margen de que las actuaciones se amplíen a la provincia de Córdoba, puesto que la siguente está prevista también en la de Jaén, ha exigido la conversión de la A-306 en autovía. En este punto, ha solicitado "una modificación del Pitma donde quede una redacción clarísimamente y contundente de que hay una apuesta del Gobierno andaluz" por esa vía de alta capacidad.

"Ha sido una reclamación a lo largo de los años, unánime para todos menos para el PP. Porque no hay ni un solo municipio de este tramo afectado que no haya reclamado la autovía. Con una diferencia, que cuando los gobiernos han sido del PSOE se reclamaba antes y ahora. Y cuando los gobiernos se han convertido del Partido Popular, antes sí y ahora nos callamos, no vayamos a molestar al señor Moreno Bonilla", ha lamentado.

Ha hablado, asimismo, de las reivindicaciones que otras instituciones, como las diputaciones de Jaén y Córdoba o sus confederaciones de empresarial, han hecho para pedir la unión por autovía de las dos únicas capitales andaluzas que carecen de esta conexión directa. "Le reclamo la conversión en autovía de la A-306 y que se tome un poco más en serio la movilidad entre estas dos provincias", ha apostillado.

En su turno de réplica, la consejera a afeado a los socialistas que "ahora se están acordando de la A-306", cuando gobernaron "durante cuatro décadas y no iniciaron "absolutamente nada" para construirla. "No sé cómo me puede decir eso porque, realmente, cuando llegamos aquí no nos encontramos absolutamente ni un solo proyecto sobre esa autovía", ha subrayado.