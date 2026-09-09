El PSOE pide a la Junta explicaciones por "la supresión de la atención sanitaria" en la Alhambra

El parlamentario andaluz del PSOE de Granada, Paco Cuenca, ha exigido explicaciones a la Junta de Andalucía "por la supresión durante los últimos días del servicio de atención de emergencias sanitarias" en el recinto de la Alhambra - PSOE GRANADA

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE de Granada, Paco Cuenca, ha exigido explicaciones a la Junta de Andalucía "por la supresión durante los últimos días del servicio de atención de emergencias sanitarias" en el recinto de la Alhambra, una prestación, que ha dicho Cuenca, es "básica y fundamental" para garantizar una atención de excelencia en uno de los principales monumentos y motores turísticos de Andalucía que se ofrece desde hace décadas.

Cuenca ha explicado que el grupo parlamentario socialista llevará distintas iniciativas al Parlamento andaluz para conocer "por qué ha decaído este servicio, cuánto tiempo ha estado la Alhambra sin una atención de emergencia sanitaria y qué procedimiento se va a poner en marcha para garantizar su prestación lo antes posible".

En su comparecencia en rueda de prensa este miércoles, ha señalado que durante alrededor de 25 años el recinto contó con un servicio de pronta atención de emergencias prestado por Cruz Roja y que posteriormente la Junta optó por otro modelo mediante un acuerdo con una compañía aseguradora, que fue presentado "a bombo y platillo" por el Gobierno de Moreno.

"Si antes era muy bueno ese acuerdo con esta compañía de seguros, queremos saber por qué ahora no se puede llevar a cabo", ha reclamado Cuenca, quien ha considerado necesario conocer las razones por las que se ha puesto fin a una prestación que considera esencial para un espacio que recibe diariamente a miles de visitantes.

En este sentido, el socialista ha subrayado que "puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento" en un recinto por el que pasan alrededor de 2.000 personas cada día, por lo que ha considerado "incomprensible" que durante varios días no haya existido un servicio permanente con personal y equipamiento preparado para responder ante una eventual emergencia, especialmente de carácter sanitario.

Cuenca ha reclamado además "transparencia, rigor y seriedad" en la gestión de la Alhambra y ha anunciado que preguntará directamente a la consejera de Cultura por las circunstancias que han provocado esta situación y por el futuro del servicio.

"Queremos saber quién tomó la decisión de que decayera este servicio, por qué se ha producido esta situación y cuál es el procedimiento que se va a seguir para garantizarlo", ha insistido.

Para el parlamentario socialista, lo ocurrido evidencia además "las contradicciones del PP cuando gobierna", y ha recordado que Moreno Bonilla llegó a la Junta prometiendo que las decisiones se tomarían desde Granada y para los granadinos.

"Nos dijeron que la gestión se iba a hacer desde Granada y con decisiones desde y para Granada. Sin embargo, lo que vemos es que decisiones que afectan directamente a la Alhambra se toman en Sevilla sin atender a las necesidades de un monumento que es una de nuestras principales señas de identidad", ha censurado.

Cuenca ha asegurado que "un recinto que trabaja para la excelencia y la calidad no puede permitirse dudas ni incertidumbres en algo tan esencial como la atención ante una emergencia. La Alhambra necesita una gestión con transparencia, rigor y seriedad, y eso es precisamente lo que vamos a exigir desde el PSOE".