PSOE-A pide a la Junta que explique "el entramado de empresas regadas con contratos a dedo" por parte de Cultura

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Rafael Recio ha reclamado este viernes explicaciones al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, en una comparecencia en comisión en el Parlamento de Andalucía, acercas de las "preocupantes informaciones" sobre el "entramado de empresas" culturales a la que este departamento "riega con contratos a dedo", de las que ha puesto de manifiesto que son empresas ligadas en algunos casos a miembros del PP o al gobierno que preside Juanma Moreno.

Recio ha lamentado los intentos de las últimas semanas de Bernal de "esquivar y eludir la responsabilidad de dar cuentas y ofrecer información veraz", de lo que ha puesto como ejemplo la ausencia del último Pleno de la Cámara andaluza y del próximo, mientras se ha producido la renuncia del secretario general de Cultura, Salomón Castiel, "adalid de la mercantilización cultural", según una nota de este partido.

A este planteamiento socialista durante la comisión ha replicado el consejero de Cultura afirmando "que debería ser cuidadoso con estas cuestiones que usted suelta aquí" tras remarcar que las hace "con total desahogo", por lo que ha instado al diputado socialista a que "si tiene que hacer una denuncia, hágala" para precisar que "hágala donde tiene que hacerla", en referencia velada a la justicia.

Bernal ha reclamado que "no se pase usted todas las sesiones de las comisiones y de los plenos lanzando denuncias veladas sobre una empresa", por lo que ha esgrimido que "esa forma de hacer política a mí me parece que no es de recibo".

En su intervención en la Comisión de Cultura el socialista Rafael Recio ha reclamado información sobre el hecho de que "una de las empresas culturales que nombró en 2023 como administrador único a quien actualmente es secretario de Turismo del PP de Sevilla, una persona que anteriormente había tenido que dejar su puesto de secretario de Transparencia "al parecer por ciertos manejos con la contabilidad de los populares sevillanos".

Ha detallado que se trata de la empresa que esponsoriza en Nueva York el legado de Paco de Lucía. "No han dado ninguna explicación. ¿No le hubiera parecido oportuno venir a rendir cuentas sobre esta materia en vez de venir aquí con otros cuentos?", ha esgrimido el parlamentario socialista.

Sobre el Festival Escribidores, Recio ha señalado que Cultura "favorece con dinero público la iniciativa privada de la Cátedra Vargas Llosa".

"Esa productora de ideas muy conservadoras me trae a la mente la gran fiesta que Vargas Llosa montó en San Lorenzo del Escorial con toda la élite de su PP", ha subrayado, tras mencionar la relación de esa cátedra con Castiel, ligado a su vez a La Térmica de Málaga.

Ha sostenido que "con dichos antecedentes, se podría llegar concluir que uno de los motivos de mayor peso para quitar a la directora del Centro Andaluz de las Letras (CAL) en 2022 fueron sus reticencias a dar 10.000 euros a la iniciativa", en referencia a la anterior responsable de este organismo cultural, Eva Díaz Pérez, por cuanto implicaba eliminar fondos de otros programas del centro.

Tras su salida, la aportación pasa de 10.000 a 120.000 euros en 2023 con la llegada de Justo Navarro al Centro Andaluz de las Letras como sustituto de Díaz Pérez, ha puesto de manifiesto el PSOE.

Ha avisado de que, para el Festival Escribidores, Navarro ha contratado a "un comisario con un contrato mercantil, que es la misma persona que fue parte del tribunal que lo seleccionó a él como director del CAL".

"El consejero de Cultura ha decidido ofrecer banda ancha del presupuesto de los andaluces a la Cátedra Vargas Llosa, quita al CAL de en medio y directamente vincula a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, con más capacidad presupuestaria", ha criticado Recio, quien ha avisado de la eliminación de programas importantes y la reducción del apoyo al sector literario.

"Se trata de un ejemplo más de su política de grandes eventos, de la mercantilización de la cultura y de quitar oxígeno al ecosistema cultural de Andalucía", ha concluido.

DOTACIÓN DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

Por otra parte, el diputado socialista ha reclamado información sobre la dotación del Sistema de Bibliotecas y Centros de Documentación de herramientas digitales, de formación permanente y la renovación de fondos bibliográficos.

"Está haciendo desaparecer programas emblemáticos, como circuitos literarios o encuentros provinciales de clubes de lectura", ha acusado Recio al consejero de Cultura.

Ha advertido de que, con estas decisiones, "se rompe el necesario e indispensable equilibrio territorial y la capacidad de mantener actividades literarias, ya que los circuitos literarios beneficiaban alrededor de 178 municipios andaluces".

Ha considerado que se deja de dar protagonismo a autores y autoras andaluzas con una exposición antológica de su vida y obra que posteriormente recorría toda Andalucía, mientras se dificulta que mujeres lectoras dialoguen con su autor y tengan una actividad lectora colectiva, más allá de la reunión mensual en clubes de lectura municipales.