PSOE pide a las mujeres de la provincia de Jaén que denuncien los retrasos en el cribado del cáncer de mama

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha pedido a las mujeres de la provincia de Jaén que "denuncien y hagan público" los retrasos en los resultados del cribado del cáncer de mama después de que se hayan conocido casos de mujeres que "han recibido la noticia de tener cáncer dos años después de hacerse la prueba".

El PSOE ha exigido "la dimisión o el cese" de la consejera de Salud, Rocío Hernández, tras salir a la luz "los graves retrasos" en los cribados para la detección del cáncer de mama, al tiempo que ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "dé la cara, salga a la palestra y ofrezca explicaciones sobre este nuevo escándalo en la sanidad pública".

"Esto no es un fallo más de la Junta de Andalucía. Son unos hechos de la máxima gravedad porque estamos hablando de mujeres que han recibido la noticia de tener cáncer dos años después de hacerse la prueba. Estamos hablando de que hay vidas en juego", ha dicho en un comunicado la parlamentaria socialista Mercedes Gámez.

Para Gámez, la realidad es que la Junta "no tiene ni idea de la dimensión de la crisis que tiene encima", con cerca de 500.000 cribados que se hacen al año. "Es vital que conozcamos el alcance de lo ocurrido y cuántas mujeres andaluzas y jiennenses puede haber afectadas", ha dicho la parlamentaria socialista.

Ha incidido en que "lo primero que tiene que hacer la Junta es atender y dar tranquilidad cuanto antes a las mujeres que puedan estar en esta situación". También ha defendido que "habrá que investigar qué es lo que ha ocurrido y hasta dónde llega la responsabilidad de los dirigentes de la Junta de Andalucía".

En este punto, ha avanzado que el PSOE se va a sumar a la petición que ha hecho el Defensor del Paciente para que la Fiscalía investigue. "Lo que ha ocurrido es tremendamente grave y las miradas sólo pueden dirigirse a este Gobierno andaluz nefasto, insensible e incompetente", ha concluido Gámez.