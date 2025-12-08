PSOE-A pide un "plan específico de prevención y actuación" frente a la presencia de équidos en carreteras de Andalucía

SEVILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender este próximo miércoles, 10 de diciembre, en la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quiere instar a la Junta a "elaborar un plan andaluz específico de prevención y actuación frente a la presencia de équidos en carreteras y caminos públicos".

Así se recoge entre los puntos de los que se compone esta iniciativa, consultada por Europa Press, "relativa a control y custodia de équidos para la seguridad en carreteras de Andalucía", con la que, de entrada, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a "reforzar los mecanismos de inspección, vigilancia y control relativos a la tenencia y custodia de équidos".

Se trata, añade el texto de la PNL, de que por parte del Gobierno andaluz "se garantice el cumplimiento de las obligaciones de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA), la existencia de cerramientos adecuados y el respeto de las distancias mínimas respecto a las vías públicas, en coordinación con las entidades locales y con los cuerpos y fuerzas de seguridad con competencias en la materia".

En segundo lugar, el Grupo Socialista propone con esta iniciativa que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a "elaborar un plan andaluz específico de prevención y actuación frente a la presencia de équidos en carreteras y caminos públicos, que incluya protocolos de actuación urgente en caso de animales sueltos, en coordinación con las administraciones competentes, y medidas orientadas a garantizar la identificación de los responsables de su custodia".

Asimismo, desde el PSOE-A quieren que el Parlamento inste a la Junta a "reforzar, endurecer en su caso y aplicar de manera efectiva el régimen sancionador en el ámbito administrativo frente a los incumplimientos relacionados con la custodia de équidos --incluyendo la falta de registro en el REGA, la ausencia de cerramientos adecuados o la suelta de animales en vías públicas o terrenos colindantes--, promoviendo asimismo la colaboración con las autoridades competentes en materia penal cuando de los hechos puedan derivarse responsabilidades de ese carácter".

Que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a "estudiar la viabilidad de establecer un instrumento autonómico de control y seguimiento de los incumplimientos en materia de custodia de équidos" con el fin de "prevenir la reincidencia y facilitar un control más exhaustivo por parte de la administración competente" es otra de las reivindicaciones incluidas en esta PNL.

Y, en quinto lugar, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "desarrollar e impulsar campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a los propietarios de équidos y al conjunto de la ciudadanía, orientadas a prevenir el abandono y la suelta ilegal de animales, así como a informar sobre los riesgos y responsabilidades derivados de estos comportamientos".

TRAS "MÚLTIPLES ACCIDENTES EN CARRETERAS ANDALUZAS" POR ÉQUIDOS

En la exposición de motivos para justificar la iniciativa se señala que "en los últimos años se han registrado múltiples accidentes en carreteras andaluzas causados por caballos, mulos y burros que deambulan sin control".

Al hilo, desde el PSOE-A subrayan que "la normativa vigente establece de forma clara las obligaciones en materia de registro, custodia y control de équidos", y al respecto citan el Real Decreto 1515/2009, el Reglamento (UE) 2021/963 y el Real Decreto 804/2011, que "regulan la identificación individual, la trazabilidad y las condiciones sanitarias de estos animales, incluyendo la obligación de mantener vallados perimetrales adecuados y distancias mínimas respecto a las vías públicas".

En el ámbito autonómico, la Orden de 29 de abril de 2015 de la Junta de Andalucía "concreta y desarrolla dichas obligaciones", mientras que, por otro lado, el Real Decreto 577/2014 "regula la tarjeta de movimiento equino (TME), instrumento esencial para garantizar el control de los desplazamientos de estos animales y la identificación de sus responsables".

"Pese a esta normativa, la realidad demuestra un incumplimiento sistemático de las medidas de seguridad", advierte la PNL del PSOE-A, que en ese sentido apunta que "la proliferación de équidos sueltos o en explotaciones sin registro evidencia una grave falta de control administrativo".

La Junta de Andalucía, "como autoridad competente en materia de ganadería y seguridad, en colaboración con las entidades locales, tiene la responsabilidad de inscribir, supervisar y sancionar a los titulares de explotaciones que incumplen la normativa", subraya el Grupo Socialista antes de apostillar que "la inacción y falta de medidas efectivas por parte de la Administración autonómica han contribuido a la reiteración de estos siniestros, con consecuencias mortales".

"No se puede seguir trasladando la carga a las familias afectadas ni dejar la seguridad vial a la suerte", aseveran desde el PSOE-A para remarcar que "la ciudadanía exige respuestas y acciones contundentes", y concluir que "corresponde a la Junta de Andalucía ejercer sus competencias con mayor rigor, reforzar la inspección, endurecer las sanciones y garantizar la seguridad de las carreteras, protegiendo tanto a las personas como a los animales".