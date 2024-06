El PSOE pide la reprobación de la decana de los procuradores por "poner en duda" la Ley de Violencia de Género

CÓRDOBA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba va a pedir al Consejo General de Procuradores de España que "repruebe" a la decana del Colegio de Procuradores en Córdoba, María José Carralero, "por las declaraciones públicas realizadas en una entrevista en las que pone en duda la efectividad de la Ley de Violencia de Género, critica su uso, pide su revisión, la tilda de practicar la desigualdad con respecto a los hombres, y da pábulo a las denuncias falsas asegurando que cree que de cada diez denuncias sólo tres son de mujeres maltratadas verdaderas".

Así lo ha señalado, en una nota y un audio remitidos por el PSOE, la secretaria de Igualdad de los socialistas cordobeses, Auria Expósito, en referencia a las declaraciones realizadas por la decana en una entrevista concedida a 'ABC Córdoba', en la que Carralero dice estar "convencida de que de un total de diez condenas por violencia tres sólo son las verdaderamente maltratadas, el resto yo pienso que no", añadiendo sobre las denuncias falsas que "cuando hay tres denuncias contra un hombre y las archivan de forma sucesiva ya sabes que no hay nada. Se aprovechan de la la Ley de Violencia de Género en este tipo de casos, yo creo que habría que modificarla".

Frente a ello, Expósito ha expresado su "absoluto apoyo y agradecimiento a la Policía Nacional, Guardia civil y policías locales de muchos ayuntamientos, cuyo máximo rigor y profesionalidad" han servido para que, en los últimos años, se haya venido "trabajando desde el programa de seguimiento a víctimas de violencia de género, y se haya atendido en Córdoba a más de 13.000 personas, estando aún en activos más de 2.000 casos de acompañamiento".

"En el ámbito jurídico --ha proseguido--, es más que conocido que se instruyen diligencias por su parte cuando tienen indicios suficientes, por lo que recalcamos la peligrosidad de poner en tela de juicio la profesionalidad y el máximo rigor que siempre muestran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de violencia de género".

Además, para Expósito, con sus declaraciones, Carralero "encasilla en el negacionismo a un cuerpo de profesionales como son los procuradores, algo que nos consta está completamente alejado de la realidad de esta profesión, al declarar sus opiniones personales en el marco de una entrevista como decana, y aumenta el infierno de las mujeres que sufren palizas y vejaciones en su propia casa, al quitarles credibilidad y hacerlas así aún más débiles y vulnerables, tachándolas de mentirosas".

Por ello, los socialistas cordobeses han querido manifestar su "repulsa, que debe ser general, ante el negacionismo de la existencia de la violencia de género como lacra social real, al que empujan ciertos individuos a la lucha contra el maltrato", y este relato se puede negar "perfectamente con los datos, que además son públicos, para el conocimiento de los que quieran basarse en la realidad para hablar".

Así, "durante el mes de abril de 2024, en la provincia de Córdoba estuvieron activos 173 dispositivos de control telemático (pulseras)", y también activos "343 casos de atención y protección con geolocalización y botón de emergencia a víctimas de violencia", mientras que "el teléfono 016 de ayuda a la víctima atendió más de 100 llamadas para dar información general y asesoramiento jurídico". De hecho, "el Consejo General del Poder Judicial cifra en más de 460 las órdenes de protección en nuestra provincia en lo que va de año".

A esto se añade, según ha concluido Expósito, que "en Córdoba durante el año 2023 el porcentaje de condenados entre los enjuiciados por violencia de género fue superior al 95%", resultando que "en Córdoba no se tiene conocimiento de que se haya incoado ningún atestado por denuncia falsa" y, "según fuentes de la Fiscalía General del Estado, en el año 2020, de 150.785 denuncias, ni una sola fue condenada como denuncia falsa".

PLATAFORMA Y UGT

Expósito, además, ha dicho compartir de esta forma "la desazón e inquietud de colectivos y sindicatos cordobeses" por las declaraciones de Carralero, haciendo referencia así a como la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y UGT Córdoba han criticado dichas declaraciones.

En concreto y en una nota, la secretaria de Igualdad de UGT Córdoba, Paqui Haro, ha calificado de "maquiavélicas" las declaraciones de Carralero, y también de "indignas de la representante de un importante cuerpo que desarrolla su labor en la Administración de Justicia", y ha acusado la decana de "tener desvirtuada la visión de la realidad que viven miles de mujeres", olvidando "las muertes que se suceden que se suceden de manera continua, los maltratos físicos y psicológicos que son atendidos por los servicios sanitarios casi a diario y hasta los comentarios que debemos aún soportar en medios de comunicación y redes".

Para la responsable sindical, "no es aceptable que una decana de los procuradores pueda lanzar aseveraciones al aire como cifrar, en forma de opinión, que de cada diez denuncias sólo tres sean de mujeres maltratadas o sentenciar que porque se archiven denuncias estas sean falsas, ya que, precisamente, la justicia es garantista en los procesos judiciales y no condena si no existen pruebas que ratifiquen una denuncia, pero eso no quiere decir que no se hayan producido los hechos denunciados, y que esos hechos no sean muy graves".

Por su parte y a través de sus redes sociales, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha señalado que cuando Carralero "dice que la falta de medios en la justicia repercute en los derechos del hombre" está haciendo una "afirmación completamente arbitraria, puesto que las mujeres son las principales perjudicadas por la falta de recursos y lentitud de los juzgados de Violencia".

Por otro lado, al aludir la decana a "la existencia de denuncias falsas y a que la Ley de Violencia de Genero ampara estas situaciones", desde la plataforma han pedido que se dejen de "emitir bulos, que lo que hacen es desprestigiar un sistema judicial, que desde todas las instancias, administraciones y asociaciones de mujeres estamos luchando para que sea lo más accesible para las victimas", y "animamos a que la ciudadanía consulte los datos de las denuncias falsas emitidos por el CGPJ", de modo que "estas afirmaciones no constrastadas con los datos oficiales lo que hacen es perpetuar mitos que deben ser erradicados".

En consecuencia, la plataforma se ve en "la obligación de denunciar publicamente todas y cada una de las afirmaciones falsas emitidas por parte de la decana de los procuradores, con el fin de seguir condenando los mensajes negacionistas y los bulos que nos impiden remar hacia la plena y efectiva igualdad y un mundo libre de violencia machista".

