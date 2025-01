El PSOE quiere que la Diputación de Córdoba exija a la Junta "soluciones al agua contaminada" de La Colada

CÓRDOBA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha criticado al presidente de la Corporación provincial, Salvador Fuentes (PP), por "escurrir el bulto y endosar el marrón" de La Colada a otras administraciones, pues "la responsabilidad última es de la Junta de Andalucía, que es la administración que debe aportar y costear las soluciones al agua contaminada del embalse, bien a través de ayudas a los ganaderos para evitar filtraciones, bien con el impulso de las obras de las depuradoras de los pueblos del entorno para evitar vertidos".

En este sentido y en una nota, Romero ha afeado a Fuentes que, "como siempre, intente sacarle las castañas del fuego" al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), "que es el responsable último de que el agua de La Colada no se pueda usar por la desidia e indolencia en acometer las obras pertinentes, pendientes desde 2020, y por la eterna confrontación para tratar de responsabilizar a otras administraciones".

Al respecto, ha añadido que "lo cierto es que la obra de urgencia en La Colada la tuvo que acometer y financiar el Gobierno de España en 2023 sin ser de su competencia para que, por lo menos, saliese agua del grifo en los hogares, negocios y empresas de los 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Guadiato".

En este sentido, el socialista ha comentado que los 14 millones de euros invertidos por la Junta ahora en el enlace definitivo de La Colada con Sierra Boyera y en el intento de potabilizar el agua "no van a servir para nada porque el agua embalsada está contaminada y va a seguir estándolo aunque la CHG limpie el vaso porque sigue llegando agua insalubre".

Además, ha agregado que es el Gobierno de Juanma Moreno el que "tiene que evitar que se contamine el agua denunciando o vigilando los vertidos contaminantes o acelerando las obras de las depuradoras de aguas residuales de pueblos como Pozoblanco y otros del entorno".

Así las cosas, ha reclamado a Fuentes que, "en vez de tirar balones fuera, requiera a la Junta de Andalucía ayudas para que los ganaderos adapten sus vaquerizas, y que finalice la entrada en uso de las depuradoras pendientes".

"Una vez que deje de entrar agua contaminada, es cuando se debe proceder a potabilizar el agua del modo que digan los técnicos, y entonces se verá si hay que vaciar La Colada y limpiar el vaso o por cualquier otro método en el que pueda entrar la potabilizadora de última generación prevista en Sierra Boyera", ha recalcado Romero.

El portavoz socialista ha aseverado que el presidente de la Diputación "está poniendo la venda, sabiendo que todo el trabajo que promete no vale para nada, y que los 14 millones de euros que se gastarán no servirán porque no hay forma de potabilizar ese agua hasta que no se deje de contaminar". Así, ha lamentado que el presidente de la Diputación que "siga intentado engañar a los ciudadanos y echando las culpas a otras administraciones cuando aquí sólo hay una culpable, que es la Junta de Andalucía, que ha dejado que se contamine el agua y que debe poner todos los medios para solucionarlo".