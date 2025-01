PSOE reprocha al PP "el bulo" del cierre de la oficina del SEPE en Orcera (Jaén) cuando vuelve a estar abierta

JAÉN 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha desmentido que el Gobierno vaya a cerrar la oficina del SEPE en Orcera (Jaén) y ha apuntado a que se trata de "un bulo más" del PP, un partido "tremendamente irresponsable" que está anclado "en una oposición salvaje", dedicado "a las mentiras y las fake news para alarmar a la ciudadanía".

La secretaria de Organización del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, ha explicado en un comunicado que la oficina ha tenido que permanecer cerrada unas semanas por una baja médica de la funcionaria, pero que ya vuelve a estar abierta.

"Cualquiera que pase por la oficina la semana que viene, podrá comprobar que está abierta y que vuelve a haber cita con normalidad. No se puede alarmar a la ciudadanía con falsedades, como hace el PP", ha dicho Uceda.

Además, ha subrayado que en estas semanas en las que ha estado cerradas "se han resuelto todas las solicitudes que han entrado vía internet" y que la atención presencial se ha podido prestar en la oficina de La Puerta de Segura, a unos diez kilómetros.

No obstante, y para evitar molestias a los usuarios, el Gobierno "no sólo no va a cerrar la Oficina de Orcera, sino que está trabajando para reforzarla y dotarla de más personal" de manera que se pueda mantener abierta "aunque concurran circunstancias personales de los trabajadores".

La responsable socialista ha lanzado un mensaje de "calma y tranquilidad" a la ciudadanía de Orcera y de la comarca, a cuyos vecinos y vecinas pide "que pongan siempre en cuarentena las denuncias que hace el PP, porque la realidad nos dice que siempre suelen ser bulos, mentiras y manipulaciones".