PSOE resalta que los ayuntamientos de Granada reciban del Gobierno de España 26 millones de euros más respecto a 2025

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GRANADA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Granada, José Antonio Carranza, ha resaltado que los ayuntamientos de la provincia reciban del Gobierno de España 26 millones de euros más este año respecto a 2025 en el marco de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado para invertirlos en vivienda, servicios públicos, empleo e infraestructuras.

Carranza ha subrayado que los casi 324 millones de euros que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado recientemente para las entidades locales granadinas, a los que hay que sumar los casi 206 millones para la Diputación de Granada, supone "alrededor de un 50 por ciento más que en el último año del gobierno del PP de Mariano Rajoy".

Tras apuntar que, en el caso de la cuantía destinada a la Diputación, representa 18 millones de euros más en relación al año anterior, el socialista ha explicado que estos recursos llegan directamente a los ayuntamientos que han demostrado "responsabilidad y buena gestión".

"Lo justo es que ahora dispongan de más recursos y de más capacidad para dedicarlos en aquellos asuntos que consideren más prioritario. Ahora disponen de mayor autonomía para invertirlos en lo que estimen, que, a su vez, repercuta en más calidad de vida para la ciudadanía", ha expuesto.

Carranza ha afirmado que "nunca antes" los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a la gente y encargadas de prestar servicios esenciales, habían contado con tantos recursos procedentes del Estado. "Un hito que da respuesta a una de las principales demandas de los municipios de la provincia", ha apostillado.

"No se puede negar que el Gobierno de España liderado por el PSOE está compartiendo la riqueza que se genera ante una buena gestión económica con las instituciones locales", ha concluido.